Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 20 июня

В Самаре выступила легендарная группа «Руки Вверх», а Игорь Осинькин продлил контракт с «Крыльями Советов»

В Самаре состоялся долгожданный концерт легендарной группы «Руки Вверх», Игорь Осинькин продлил контракт с «Крыльями Советов», а министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, как самарская медицина пережила пандемию.

Самарские «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным. С ним команда по итогам прошлого сезона заняла в РПЛ восьмое место, что стало лучшим результатом «Крыльев» с 2008 года. До этого самарцы под руководством Осинькина выиграли ФНЛ и дошли до финала Кубка страны. Соглашение рассчитано до 2025 года.

В Самаре состоялся концерт легендарной группы «Руки Вверх». Музыканты выступили в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. А до этого солист группы Сергей Жуков рассказал о формуле вечных хитов и умении удивить поклонников.

В Самарской области 1,5-годовалая девочка пострадала на детской площадке. В Похвистнево малышка каталась на карусели, которую ранее ремонтировали. Девочка попала рукой в неприкрытую часть механизма, в результате ей сорвало ногтевую пластину и часть фаланги. Ранее подобное происшествие на детской площадке произошло в Сызрани.

Самарский министр здравоохранения Армен Бенян в преддверии дня медика рассказал, как самарская медицина пережила пандемию, готовы ли в регионе противостоять возможным инфекционным болезням и что делается по нацпроекту «Здравоохранение».

В небе над Самарой появилась буква Z. Снимком необычного явления с «КП-Самара» поделились горожане. Облака разошлись в форме буквы Z, их подсвечивало Солнце. Буква Z с недавних пор является одним из патриотических символов, созданных в поддержку военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Россияне размещают ее в знак поддержки на одежде, автомобилях и на окнах домов.