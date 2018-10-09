Возглавить министерство образования Самарской области может Виктор Акопьян
В качестве возможной кандидатуры на пост министра образования и науки Самарской области называют Виктора Акопьяна. Он возглавлял самарское управление образования минобра с 2014 года. Сейчас и.о. руководителя управления Виктор Трунин.
- В министерстве именно его считают возможным министром, о назначении которого объявят в скором времени, - сообщил источник журналисту КП-Самара.
Виктор Акопьян окончил госуниверситет по специальности химик. Ему 41 год, он кандидат педагогических наук. Работал директором школы №99. Почетный работник общего образования РФ.
Напомним, вчера стало известно об отставке Владимира Пылева. Экс-министр образования тепло попрощался с коллегами и тут же удалил страничку в твиттере. Также вчера заявление об уходе по собственному желанию написала руководитель департамента образования горадминистрации Лилия Галузина. Некоторые эксперты предположили, что именно ее могут позвать работать в министерство, но сама чиновница опровергла эти слухи и отметила, что собирается работать "на земле".
Владимир Пылев рассказывал о своем видении развития образования региона на радио "КП-Самара".
В студии радио "Комсомольская правда" - министр образования Самарской области Владимир Пылев
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Из агронома в члены правительства: Николая Абашина назначили министром сельского хозяйства Самарской области
Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров (подробности)
Сергей Марков официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области
Экс-мэра Новокуйбышевска уже представили новому коллективу (подробности)
Минэкономразвития Самарской области возглавит чиновник, который занимался экомическим развитием Тольятти
Последнее время Дмитрий Богданов работал в правительстве Ульяновской области (подробности)
Теперь без врио: Александр Фетисов стал зампредом правительства Самарской области
Он будет отвечать за социальный блок (подробности)
Главы четырех министерств Самарской области лишились приставки «врио»
В региональном правительстве продолжаются кадровые изменения (подробности)