Возглавить министерство образования Самарской области может Виктор Акопьян

9 Окт. 10:28 2018-10-09T10:31:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В качестве возможной кандидатуры на пост министра образования и науки Самарской области называют Виктора Акопьяна. Он возглавлял самарское управление образования минобра с 2014 года. Сейчас и.о. руководителя управления Виктор Трунин.

- В министерстве именно его считают возможным министром, о назначении которого объявят в скором времени, - сообщил источник журналисту КП-Самара.

Виктор Акопьян окончил госуниверситет по специальности химик. Ему 41 год, он кандидат педагогических наук. Работал директором школы №99. Почетный работник общего образования РФ.

Напомним, вчера стало известно об отставке Владимира Пылева. Экс-министр образования тепло попрощался с коллегами и тут же удалил страничку в твиттере. Также вчера заявление об уходе по собственному желанию написала руководитель департамента образования горадминистрации Лилия Галузина. Некоторые эксперты предположили, что именно ее могут позвать работать в министерство, но сама чиновница опровергла эти слухи и отметила, что собирается работать "на земле".

Владимир Пылев рассказывал о своем видении развития образования региона на радио "КП-Самара".

В студии радио "Комсомольская правда" - министр образования Самарской области Владимир Пылев 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из агронома в члены правительства: Николая Абашина назначили министром сельского хозяйства Самарской области

Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров (подробности)

Сергей Марков официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Экс-мэра Новокуйбышевска уже представили новому коллективу (подробности)

Минэкономразвития Самарской области возглавит чиновник, который занимался экомическим развитием Тольятти

Последнее время Дмитрий Богданов работал в правительстве Ульяновской области (подробности)

Теперь без врио: Александр Фетисов стал зампредом правительства Самарской области

Он будет отвечать за социальный блок (подробности)

Главы четырех министерств Самарской области лишились приставки «врио»

В региональном правительстве продолжаются кадровые изменения (подробности)