2018-12-04T14:32:10+03:00
Происшествия

В Самаре каршеринговый Solaris врезался в Audi Q7, водитель сбежал

Очевидцы предполагают, что мужчина был пьян
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП Самара
Изменить размер текста:

Очередное ДТП с участие каршерингового автомобиля произошло в Самаре. В районе часа ночи во вторник, 4 декабря, на улице Ставропольской Hyundai Solaris врезался в припаркованную Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в паблике ДТП Самара. По их словам, водитель Solaris сбежал с места ДТП. Предполагают, что он мог быть пьян.

- Около часа ночи, не вписавшись в поворот, Solaris ударил припаркованную Q7. Водитель предпочел скрыться с места ДТП, бросив авто, так как имел признаки алкогольного опьянения, - рассказал очевидец.

Напомним, это далеко не первый разбитый за последнее время разбитый каршеринговый автомобиль. Предпоследний случай произошел совсем недавно – 2 декабря. Hyundai Solaris влетел в пешеходное ограждение на Московском шоссе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каршеринг пришел в Самару на смену такси: кому нужно авто за 420 рублей в час?

Правда выбрать авто пока не получится: пользователям доступны только поддержаные «солярисы» по семь рублей в минуту (подробности)

В Самаре водитель каршерингового авто «припарковался» в забор

Неизвестный автомобилист разбил легковушку возле одного из корпусов Аэрокосмического университета (подробности)

Самарец опрокинул каршеринговую машину и уехал с места ДТП на такси

Активисты «Ночного патруля» предполагают, что мужчина мог быть пьян (подробности)

В Самаре водитель каршерингового авто опрокинул на бок фургон

К счастью, в аварии никто не пострадал (подробности)

«Минус еще один»: в Самаре на Ульяновской разбили каршеринговый Hyundai

У машины полностью разбита вся «морда» (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцев приглашают на выставку невероятных рекордов и фактов "Веришь или нет"
В Промышленном районе Самары прокуратура нашла выбоины на дорогах
В Самарской области приставы арестовали у компании алюминий на 3 млн рублей
В Самарской области обсудили вопросы развития промышленности региона
Неизвестный через запасной выход проник в банк в Самаре и унес оттуда почти 27 миллионов рублей в разной валюте
При реконструкции парка Металлургов в Самаре похитили 4,7 млн рублей
В Самарской области микроавтобус превратился в груду железа после столкновения с фурой
Появились подробности зверского убийства беременной женщины в Самарской области
Жители Самары предложили властям установить в городе «умные остановки» с бесплатным wi-fi
На Советской Армии вор утащил из квартиры бизнес-леди ящик, в котором находились больше 3 с половиной миллионов рублей в разной валюте
В Тольятти убийца домогался до 5-летней девочки в своей квартире
ЦСК ВВС проиграл «Горняку» в регулярном чемпионате ВХЛ
В Южном городе ученица начальных классов попала под колеса иномарки
Он еще и алименты не платил! В Самаре будут судить серийного вора канализационных люков
Куйбышевский НПЗ взял семь призовых мест Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 2018
В Самарской области 60-летний иностранец два года насиловал девочку, находившуюся у него на попечительстве
«Лада» разгромила «Южный Урал» 5:2
Около Кинель-Черкасс "Лада Гранта" вылетела в кювет после столкновения с "Нивой", пострадали два человека
На груди тигр, на плече - череп: в Самаре ищут исчезнувшего два года назад в Зубчаниновке мужчину
В Самаре на стадионе "Восход" закрыли незаконный автосервис
В Безенчукском районе внуки украли у деда металлические трубы
Чао, Чабан: федеральный инспектор покидает Самарскую область ради другой работы
Олег Кононенко улетел в космос с футболкой "Крыльев Советов"