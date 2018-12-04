В Самаре каршеринговый Solaris врезался в Audi Q7, водитель сбежал
Очередное ДТП с участие каршерингового автомобиля произошло в Самаре. В районе часа ночи во вторник, 4 декабря, на улице Ставропольской Hyundai Solaris врезался в припаркованную Audi Q7. Об этом сообщили очевидцы в паблике ДТП Самара. По их словам, водитель Solaris сбежал с места ДТП. Предполагают, что он мог быть пьян.
- Около часа ночи, не вписавшись в поворот, Solaris ударил припаркованную Q7. Водитель предпочел скрыться с места ДТП, бросив авто, так как имел признаки алкогольного опьянения, - рассказал очевидец.
Напомним, это далеко не первый разбитый за последнее время разбитый каршеринговый автомобиль. Предпоследний случай произошел совсем недавно – 2 декабря. Hyundai Solaris влетел в пешеходное ограждение на Московском шоссе.
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