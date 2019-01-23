В нескольких школах Самары отменили занятия из-за прорыва теплотрассы

СЕГОДНЯ 08:45 2019-01-23T08:45:40+03:00

Уроки отменили в более чем 10 школах Промышленного и Кировского районов Фото: Архив "КП"

Завершить работы по ремонту трубы должны в первой половине дня

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В Самаре продолжают устранять последствия прорыва тепломагистрали диаметром 1000 мм, который произошел днем во вторник, 22 января, в районе пересечения улиц Ташкентской и Стара-Загора. Сейчас теплоэнергетики монтируют там новый фрагмент трубы длиной 6 метров. Пока тепло к жителям Кировского и Промышленного района еще не вернулось, было решено отменить занятия в нескольких школах.

Так, по данным городского департамента образования, уроков сегодня, 23 января, не будет у учеников школ Промышленного района №№ 10, 43, 85, 100, 102, 108, 124, 154 и 175 и школ Кировского района № 32 и 79.

- Администрациями школ № 139 и 149 принято решение организовать обучение в дистанционном режиме, - добавили в ведомстве.

Как сообщают представители Предприятия тепловых сетей, ремонт трубопровода на улице Стара-Загора планируется завершить к 12:00. После этого теплоэнергетики приступят к заполнению системы.

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