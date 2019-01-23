Крупная авария на теплотрассе в Самаре могла произойти из-за сгнившей трубы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-23T10:59:02+03:00

Тепло в дома планируют дать до 17:00 Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Об этом сообщил первый зам мэра Самары Владимир Василенко

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Крупная авария на теплотрассе на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры могла произойти из-за прогнившей трубы. Об этом сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- Основная версия – сгнила труба. Когда трубу распилили, было видно, что она вся подвержена коррозии. В некоторых местах толщина теплотрассы всего 4 мм, вместо 12 мм, - сказал Василенко.

Кроме того, зам мэра города рассказал, как проходят работы и какова ситуация с отоплением в квартирах.

- Работают два сварочных поста, на каждом по два сварщика. Это делают для того, чтобы ускорить завершение работ. Сначала мешала вода, которую нужно было откачать, чтобы сварщики могли проварить трубу. Сварочные работы планируем завершить до 14:00. Отопление включить должны до 17:00, - приводит слова Василенко корреспондент сайта samara.kp.ru.

По словам заместителя мэра, в квартирах окрестных домов сейчас температура воздуха в районе +12, +15 градусов. Для тех, кто мерзнет, подготовили 42 тепловые пушки, которые будут раздавать по заявкам.

В нескольких школах района отменили занятия первой смены. Отапливаются только два учебных заведения.

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