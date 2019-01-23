На территории Кировского и Промышленного районов введен режим «чрезвычайной ситуации»: теплоэнергетики готовы раздавать обогреватели

23 Янв. 23:05 2019-01-24T00:12:13+03:00

Тех, у кого дома слишком холодно, ждут в пунктах обогрева. Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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В Самаре продолжают бороться с последствиями крупной коммунальной аварии.

Сейчас в двух районах города введен режим «чрезвычайной ситуации».

- Компанией ТПлюс закуплено 2 000 обогревателей, 400 из них едут к месту порыва. Сейчас открыта "горячая линия", по которой жители могут обратится, чтобы им доставили эти обогреватели. Также можно обраться в штаб, который находится в гимназии №1, - отметил директор Самарского филиала «ТПлюс» Александр Гришатов.

На данный момент за обогревателями обратили 10 человек. Телефоны горячей линии: 338-99-28 и 337-72-82. Заказать обогреватели также можно по электронной почте pressa@zaopts.com.

Так выгладят закупленные обогревателиФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Как передает корреспондент КП-Самара из оперативного штаба, информация о характере нового прорыва на теплотрассе сообщат в 0:30. Окончательный решение по срокам ликвидации примут в час ночи. По работе дошкольных учебный учреждений будут информировать по телефонам адресно работники школ, информация также появился на сайтах учреждений. Сил и средств для проведения работ достаточно, помощь волонтеров пока не требуется.

- Без отопления те же 338 домов, 11 школ и 12 детсадов. На мете прорыва работают сотрудники ПТС-сервис, 25 единиц техники и 25 человек. Идет поквартирный обход и замеры температуры, - сообщила глава города Елена Лапушкина.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о введении режима ЧС на территории двух районов Самары 00:00 00:00

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