Это Лина Сторожева или нет? В середине апреля следователи смогут ответить на все вопросы о теле, найденном на козырьке подъезда в Самаре

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-25T14:59:41+03:00

Труп женщины нашли на козырьке подъезда дворники во время чистки снега

Причина смерти женщины, которая была одета как пропавшая прошлой осенью самарчанка, и ее личность все еще устанавливаются

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В Самаре следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели и личность женщины, чей труп был найден на козырьке подъезда дома № 160 на улице Черемшанской. Судя по одежде, тело принадлежит 34-летней Лине Сторожевой, которая пропала в октябре прошлого года, однако правоохранители пока не берутся утверждать, что это именно она. Сейчас проводятся все необходимые исследования.

- Результаты экспертиз будут готовы в середине апреля. Тогда будет установлена причина смерти женщины и ее личность, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области по взаимодействию со СМИ Елена Шкаева.

Напомним, тело женщины случайно нашли дворники при чистке снега на козырьке подъезда. Оно лежало возле стены под трубой. По словам местных жителей, они чувствовали запах газа, но грешили на расположенную неподалеку мусорку. Увидеть труп они не могли — стены лоджий закрывают вид на козырек.

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ИСТОЧНИК KP.RU