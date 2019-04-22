“Маньяка с ножом” из Тольятти признали вменяемым
В Самарской области близится к финалу расследование уголовных дел в отношении 22-летнего Артема Семенова из Тольятти. Молодого человека, которого уже прозвали “маньяк с ножом”, обвиняют в серии нападении на женщин. Правоохранители насчитывают как минимум 6 преступлений.
- Сроки его содержания продлевались неоднократно. Сейчас расследование практически завершено. Проведено более 25 допросов - свидетелей, потерпевших и очевидцев. Также проведено более 10 экспертиз, - рассказали корреспонденту “КП-Самара” в прокуратуре Автозаводского района автомобильной столицы.
Среди прочих готовы результаты судебно-психиатрической экспертизы. Психических отклонений у Артема не выявлено, хотя раньше он состоял на учете и о них говорил. Теперь парню грозит до 12 лет лишения свободы. Итоговое наказание назначит суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU