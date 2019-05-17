Прокуратура Тольятти вернула дело "маньяка с ножом" в полицию и просит ужесточить ему обвинение

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-17T16:57:39+03:00

По мнению представителей надзорного ведомства, Артему Семенову сейчас вменяют более мягкие статьи, чем он заслуживает

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16 мая сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти изучили уголовное дело в отношении "маньяка с ножом" 22-летнего Артема Семенова. По их мнению, в трех из шести вменяемых парню нападений, статью УК РФ нужно изменить на более тяжкую.

- Мы считаем, что обвинение по нескольким эпизодам, где возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, стоит изменить на часть 3. Уголовное дело возвращено в органы МВД для переквалификации обвинения на более тяжкое, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Все в деле фигурируют 6 нападений:

10 февраля 2015 года. Семенов ранил женщину ножом возле дома № 14 на бульваре Космонавтов. Возбуждено было дело по пунктам "д" и "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия.

29 ноября 2018 года. Семенов пытался напасть на женщину у дома № 56 на Революционной, поскользнулся и в итоге решил убежать. Было возбуждено уголовное дело по факту покушение на причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия.

30 ноября 2018 года Семенов ранил женщину ножом у дома на Рябиновом бульваре. Заведено дело по п. "д" и "з" ч. 2, ст. 111 УК РФ.

1 декабря 2018-го Семенов сначала ранил женщину ножом у дома № 44 по улице Дзержинского. Дело возведено по такой же статье, что и предыдущем случае.

Тогда же Семенов нанес побои женщине у дома № 14 на бульваре Космонавтов, возбуждено дело по статье 116 УК РФ.

Последнее нападение в тот день совершено у дома № 58 на улице 70-летия Октября. Также избита местная жительница. Возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью.

После правок прокуратуры перспективы у Артема Семенова стали более печальными. По части 2 статьи 111 УК РФ максимальный срок - 10 лет лишения свободы. Теперь речь идет о 12-ти. Итоговое решение примут в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU