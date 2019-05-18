В Самаре обвиняемый в убийстве охранника банка напал на женщину-конвоира, но на ход уголовного дела это не повлияет

СЕГОДНЯ 10:34 2019-05-18T10:34:07+03:00

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В минувшую пятницу, подсудимый Виктор Самсонов, которого присяжные признали виновным в убийстве охранника банка и организации банды, напал на женщину-конвоира. Как сообщил корреспондентам КП-Самара гособвинитель Александр Бритвин, нападение произошло в конвойном помещении Самарского областного суда. Накануне подсудимый ходатайствовал об ознакомлении с материалами его уголовного дела, и судья удовлетворил просьбу.

- Пока всех делателей нападения мы не знаем. Это произошло в пятницу под конец рабочего дня. В конвойном помещении суда. Он напал на конвоира девушку. Какие у нее травмы, что там точно произошло, мы не знаем, - сообщил гособвинитель. – Эта ситуация на процесс никак не повлияет. Сейчас по нападению на конвоира будет идти доследственная проверка, могут завести уголовное дело. Однако соединять эти дела не будут. Следователь будет допрашивать подсудимого в свободное время. Сейчас Самсонов находится в СИЗО, он числится за судом. Судья дает разрешение на проведение следственных действий вне того времени, что подсудимый будет находится в суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU