2020-02-14T16:58:46+03:00
Общество

В Красноярском районе из-за вируса АЧС у жителей заберут всех свиней

Ранее в селе Новый Буян из-за опасного заболевания погибли пять кабанов
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Вирус АЧС продолжает распространяться по Самарской областиВирус АЧС продолжает распространяться по Самарской областиФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

В селе Новый Буян Красноярского района, где ранее от вируса АЧС погибли пять кабанов, ввели карантин. В частности, ограничения ввели на улице Рабочий поселок, 20. А в 5 км от очага АЧС установили первую угрожаемую зону. Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области.

В постановлении же регионального правительства сообщается, что в угрожаемую зону попали не только село Новый Буян, но еще поселок Рига, поселок Горьковский, деревня Сергеевка. Чтобы не допустить распространения вируса, у жителей и предпринимателей этих населенных пунктов заберут всех свиней и продукты животноводства. В дальнейшем принесенный ущерб им возместят. Как это было с жителями Кошкинского района.

Отметим, что один из последних очагов вируса АЧС выявили в селе Нижняя Быковка в Кошкинском районе. Там в одном из частных подворьев погибли два кабана. Скоро карантин введут и там.

ИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней

Опасное заболевание обнаружили в Кошкинском районе (подробности)

В Самарской области ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней

Ранее в Кошкинском районе нашли трупы трех кабанов (подробности)

Вирус продолжает распространяться: в Самарской области число погибших от АЧС кабанов увеличилось до шести

В Кошкинском охотхозяйстве продолжают находить тела диких животных (подробности)

Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС

В регионе развернулась большая кампания по ликвидации очагов опасного для животных заболевания (подробности)

В Самарской области селянам дадут денег за отобранных из-за АЧС свиней

Региональные власти выделили на компенсации почти 1,5 млн рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском районе из-за вируса АЧС у жителей заберут всех свиней
Девять месяцев не платил зарплату: директор самарской компании отправится под суд
Море приложений с BeeBox: Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play
"Рисуй со мной": ОНФ и Почта России исполнили мечту маленькой девочки из Жигулевска
В Тольятти за состоянием воздуха будет следить уникальная эколаборатория
«Крылья Советов» приступили к тренировкам на сборах в Испании
Самые романтичные и милые: лучшей парой Самарского зоопарка стали амурские тигры Кактус и Кассандра
В Самаре «обезопасили» проблемный перекресток Масленникова–Подшипниковая
В Самаре пьяный пассажир пытался задушить женщину-таксистку
В Тольятти «Гранта» влетела в сугроб и опрокинулась: пострадала девушка
Почти 600 человек в трамвпункте: администрация Самары потребовала от УК убрать наледь во дворах
Двухлетний ребенок в Самарской области попал в больницу, хлебнув «Крота»
Карантин закончился! В понедельник школьники Самарской области вернутся за парты
Опасные тротуары: в Самаре прокуратура выявила нарушение закона со стороны МП «Благоустройство»
Молодежь до 30 — присоединяйся! В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»
Девушка, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом возле «Империи», скончалась в больнице
В Самару приехал первый электробус
Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020
В Самаре на улице Мичурина сделают правые поворотные полосы на Клиническую и Осипенко
В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе
«Документы – с нарушениями?»: торги по передаче скорой на аутсорс в Самарской области пытаются оспорить в УФАС
В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана
В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории