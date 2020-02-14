В Красноярском районе из-за вируса АЧС у жителей заберут всех свиней
В селе Новый Буян Красноярского района, где ранее от вируса АЧС погибли пять кабанов, ввели карантин. В частности, ограничения ввели на улице Рабочий поселок, 20. А в 5 км от очага АЧС установили первую угрожаемую зону. Об этом говорится в постановлении губернатора Самарской области.
В постановлении же регионального правительства сообщается, что в угрожаемую зону попали не только село Новый Буян, но еще поселок Рига, поселок Горьковский, деревня Сергеевка. Чтобы не допустить распространения вируса, у жителей и предпринимателей этих населенных пунктов заберут всех свиней и продукты животноводства. В дальнейшем принесенный ущерб им возместят. Как это было с жителями Кошкинского района.
Отметим, что один из последних очагов вируса АЧС выявили в селе Нижняя Быковка в Кошкинском районе. Там в одном из частных подворьев погибли два кабана. Скоро карантин введут и там.
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ИСТОЧНИК KP.RU