Количество новых заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 марта 2020 выросло

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:47+03:00

Еще один человек заболел коронавирусом в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один случай прибавился к количеству заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 марта 2020 года

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Количество заболевших коронавирусом в Самарской области на 31 марта 2020 года выросло до 15 человек. Зафиксирован один новый случай. Пока не известно, сколько человек выздоровело.

Всего же в России подтверждено 500 новых случаев 24 регионах. Зафиксированы восемь новых случаев летального исхода в 4 регионах.

Напомним, что в регионе с 31 марта 2020 года введен режим полной самоизоляции. Также стало известно об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова. Он работает последнюю неделю.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

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ИСТОЧНИК KP.RU