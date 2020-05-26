2020-05-26T22:04:04+03:00
Общество

Дмитрий Азаров: «Нам придется учиться жить с коронавирусом»

Глава региона поручил выработать меры безопасности, которые помогут противостоять инфекции
Лариса СТЕПАНОВА
Поделиться:
Самарцам придется учиться жить с коронавирусомСамарцам придется учиться жить с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выработать комплекс мер безопасности, которые позволят региону начать возвращаться к нормальной жизни. Об этом он заявил во время заседания оперштаба 26 мая.

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова отметила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в регионе замедлились, но ситуация все же нестабильна. Тем не менее, власти прорабатывают меры, которые позволили бы снять ограничения без ущерба безопасности. Губернатор в свою очередь отметил, что коронавирус может остаться с нами навсегда.

- С этой инфекцией, как и с сотнями других, нам теперь нужно научиться жить, - заявил Дмитрий Азаров. - Выработать меры безопасности, которые нужно соблюдать, научиться создавать условия нераспространения инфекции, создавать условия, чтобы каждый человек мог себя обезопасить. Такая система должна быть выстроена, в том числе, на рабочих местах.

Глава региона поручил в течение недели разработать комплекс мер, который позволил бы Самарской области возвращаться к нормальной жизни. Правда, с учетом ограничений, которые накладывает коронавирусная инфекция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Трудно дышать, пот градом": Самарцы поддержали тульскую медсестру, примерив защитные костюмы на купальники

Жители волжского города запустили флешмоб, предложив всем оценить, каково это работать в подобной "защите" (подробности)

Эксперт рассказала, ждет ли Самару московский сценарий распространения коронавируса

Обязаны ли регионы идти по московскому пути в распространении коронавируса и как скоро Самарская область взойдет на плато - обо всем этом «КП-Самара» поговорила с профессором Самарского университета Еленой Щепакиной (подробности)

Дайте мне иммунитет, и я обниму мир: как я проходила анализ на антитела к коронавирусу в Самаре

С 18 мая начали брать тест на антитела к коронавирусу в Самаре. Кому стоит сдать, и что для этого нужно(подробности)

Палатка для переодевания и труба жизни: как Клиники СамГМУ готовятся к приему больных с коронавирусом

Врачи рассказали, как хорошо подходит для приема больных с COVID-19 инфекционный корпус 1935 года и показали костюмы, в которых будут работать 4-часовые смены (подробности)

«Если бы люди видели то же, что и мы - не выходили бы из дома»: самарский врач рассказал о поражении легких при коронавирусе

В Самаре врачи, лечащие больных с COVID-19, смогут консультироваться с коллегами с помощью телемедицины (подробности)

«Вирус проникает через глаза»: врач-инфекционист из Тольятти рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики

Заместитель главврача тольяттинской больницы Николай Каравашкин поделился своим опытом работы с коронавирусными больными и спрогнозировал всплеск заболеваемости в селах (подробности)

«Переболеют почти все, важно получить небольшую «дозу»: инфекционист рассказала, как отличить коронавирус от насморка

Доктор медицинских наук объяснила, есть ли смысл носить маску при пандемии и как «заработать» иммунитет против COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские бизнесмены идут на хитрости, чтобы работать во время пандемии
Названа причина тяжелой ситуации с коронавирусом в Сызрани
Дмитрий Азаров: «Нам придется учиться жить с коронавирусом»
Стало известно, какой урожай рассчитывают собрать самарские аграрии
«Непредсказуемые монстры»: огромные караси вволю поиздевались над рыбаком в Самарской области
Стало известно, до какого числа перекроют ул.Блюхера в Самаре
«Не на свалку, а в цветник»: в Самаре открыли первую общественную компостную яму
В Самарской области объяснили ситуацию с невыплатами надбавок медикам
Стало известно, сколько человек вылечились от коронавируса в Самарской области
В 2019 году в Самарской области возбудили 7 уголовных дел из-за нецелевого расходования средств из фонда капремонта
«На месте, работает»: мэрия Тольятти опровергла слухи о задержании главного дорожника города
Утвердили проект планировки коммерческой дороги к мосту через Волгу
В Самаре гендиректора управляющей компании подозревают в хищении 10 млн рублей
«На дачи не проехать!»: под Самарой горят покрышки за керамзитным заводом
Эксперты рассказали шокирующую правду об алкоголе и коронавирусе
В Самаре полицейские и дружинники проверили соблюдение масочного режима в транспорте
В Тольятти неадекватный дедушка порезал парня ножом и убежал в гору
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Самаре в 2020 году
Стало известно, сколько самарцев нарушило режим самоизоляции
Депутата Матвеева обвиняют в распространении недостоверной информации о сотруднице полиции с «короной»
В Самаре у пассажира автомобиля нашли оружие и наркотики
Депутаты попросят у правительства денег для фермеров Самарской области
Озвучено, сколько получают самарские больницы за пациентов с коронавирусом
«Это же просто недострой!»: в Ростехнадзоре рассказали, почему требуют закрыть Фрунзенский мост
Полиция разберется с хищением 5,5 млн рублей при строительстве трамвайной ветки к «Самара Арене»
Пожар в Яицком под Самарой: огонь полностью ликвидирован
За 4 месяца 2020 года РСХБ предоставил аграриям 520 млрд рублей