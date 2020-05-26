Дмитрий Азаров: «Нам придется учиться жить с коронавирусом»

26 Май 2020 2020-05-26T22:04:04+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил выработать комплекс мер безопасности, которые позволят региону начать возвращаться к нормальной жизни. Об этом он заявил во время заседания оперштаба 26 мая.

Глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова отметила, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в регионе замедлились, но ситуация все же нестабильна. Тем не менее, власти прорабатывают меры, которые позволили бы снять ограничения без ущерба безопасности. Губернатор в свою очередь отметил, что коронавирус может остаться с нами навсегда.

- С этой инфекцией, как и с сотнями других, нам теперь нужно научиться жить, - заявил Дмитрий Азаров. - Выработать меры безопасности, которые нужно соблюдать, научиться создавать условия нераспространения инфекции, создавать условия, чтобы каждый человек мог себя обезопасить. Такая система должна быть выстроена, в том числе, на рабочих местах.

Глава региона поручил в течение недели разработать комплекс мер, который позволил бы Самарской области возвращаться к нормальной жизни. Правда, с учетом ограничений, которые накладывает коронавирусная инфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU