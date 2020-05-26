Названа причина тяжелой ситуации с коронавирусом в Сызрани

26 Май 2020 2020-05-26T22:15:14+03:00

На оперативном штабе озвучили причину, почему город лидирует в Самарской области по заболеваемости

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На заседании оперативного штаба в Самарской области назвали причину, по которой в Сызрани сложилась такая тяжелая ситуация с коронавирусом. Как отметил глава города Николай Лядин, источниками коронавируса часто становятся люди, которые работают вахтовым методом в других регионах.

- Все рекомендации санитарных врачей соблюдаются, но ситуация остается очень тяжелой, - отметил глава города, говоря о вверенной ему территории. Сейчас число больных в Сызрани приближается к 250, это самый большой показатель на тысячу человек населения в Самарской области.

Губернатор призвал Николая Лядина действовать более жестко.

- Вы глава города! Принимайте кардинальные меры! Вводите дополнительные ограничения! Делайте все, чтобы защитить здоровье горожан, - уточнил он.

Глава региона считает, что руководители муниципалитетов должны более жестко применять административный ресурс, чтобы контролировать соблюдение всех правил. При этом законы должны быть едины для всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU