Мобилизованный в Самаре депутат ГубДумы Дмитрий Холин рассказал о поступлении обещанных губернатором выплат

Решение о региональных выплатах мобилизованным принял 10 октября Дмитрий Азаров. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Мобилизованный депутат ГубДумы Дмитрий Холин на свой странице в соцсети написал о том, что первые региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей пришли на карточки мобилизованным.

— 12 октября на выданную банковскую карту пришли обещанные мобилизованным жителям Самарской области Дмитрием Азаровым 50 тысяч рублей, — рассказал депутат.

Напомним, Дмитрий Холин служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе. Депутат также обратил внимание, что работы по выплатам провели очень быстро, буквально за несколько дней.

— Это улучшило настроение военнослужащих. Многие отдали свои карты женам или оформили сразу две равноправные карты. Когда знают, что семьи поддерживают, служить легче, — поделился Дмитрий Холин.

Решение о региональных выплатах мобилизованным принял 10 октября Дмитрий Азаров. Он поручил кабинету министров в кратчайшие сроки разработать нормативно-правовые акты и предусмотреть средства в резервном фонде правительства области. Соответствующий документ утвердили во вторник, 11 октября.

Начиная со среды, 12 октября, призванным военнослужащим стали приходить первые выплаты. Средства самарским бойцам будут зачислять по мере того, как министерство обороны предоставит списки.

Помимо этого, глава региона отметил, что если мобилизованные будут дольше находиться на обучении, правительство снова рассмотрит вопрос предоставления единовременных выплат в дополнение к денежным средствам от Минобороны. Также за счет средств регионального бюджета по поручению Дмитрия Азарова приобретут дополнительную экипировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моральный дух на высоте: мобилизованный в Самаре депутат Губдумы Дмитрий Холин рассказал, что происходит в военных частях

Мобилизованный в Самаре депутат Губдумы Дмитрий Холин рассказал, что происходит в военных частях (подробности)

Подъемные, снаряжение и льготы семьям: публикуем полный список мер поддержки мобилизованных в Самарской области

В Самарской области назвали суммы выплат для призванных по частичной мобилизации (подробности)

В Самарской области мобилизованные получат единовременную выплату в 50 тысяч рублей

В Самаре решили вопрос с подъемными, на отсутствие которых пожаловались мобилизованные (подробности)

В Самаре подписан акт о предоставлении выплат мобилизованным жителям региона

Документ был срочно подготовлен по распоряжению Дмитрия Азарова (подробности)

Семьи мобилизованных в Самарской области освободят от платы за детский сад

Такое решение озвучил губернатор Дмитрий Азаров (подробности)

Детей мобилизованных в Самарской области обеспечат бесплатными обедами в школах

Про дополнительные меры поддержки военнослужащих сообщил губернатор Дмитрий Азаров (подробности)

В Самарской области рассказали, какие льготы получат семьи мобилизованных

Расчет проведут с момента зачисления военнослужащего (подробности)