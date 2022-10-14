Самарцы рассказали, как открытие новой развязки на ул. Ново-Садовой изменит их жизнь и инфраструктуру города

Среди прочего, развязка положительно повлияет на деятельность самарских предприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 14 октября, в Самаре открыли развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Самарцы рассказали о первых впечатлениях и важности проделанной работы.

Новая дорога поможет разгрузить ул. Ново-Садовую и улучшить транспортную инфраструктуру, о чем и говорит главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик. Он также обращает внимание на важность развязки для оказания экстренной медицинской помощи.

— Я сегодня в первый раз проехал по этой дороге и получил колоссальное удовольствие. Это, конечно, назревший вопрос, и вот теперь он решен. Самое главное – я говорю с позиции врача – это очень важно с точки зрения оказания экстренной медицинской помощи. Как раз по этой дороге машины скорой помощи доставляют пациентов к нам в детскую инфекционную больницу на ул. Шверника, — делится Сергей Китайчик.

О пользе развязки на пересечении улиц Ново-садовой и Советской Армии говорит и генеральный директор ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" Лидия Ерошина. Почетный пекарь России и по совместительству почетный гражданин Самары считает, что новая дорога положительно повлияет на деятельность предприятий.

— Уверена, что не только мы ждали завершения строительных работ. Знаем, что глава региона Дмитрий Азаров дал установку завершить их с опережением графика и лично контролировал степень готовности. Теперь дороги города получат необходимую разгрузку, что отразится и на нашей деятельности. Благодаря этому мы сэкономим время доставки продукции и сырья, — говорит Лидия Ерошина.

Сокращение сроков доставки продуктов считает одним из значимых последствий строительства развязки и директор Волжского округа розничной сети «Магнит» Роман Кондраков.

— Новая эстакада позволит в несколько раз сократить время доставки продуктов в более 700 торговых объектов сети «Магнит» и укрепить наши логистические маршруты. А значит обеспечивать свежими продуктами не только жителей Самарской области, но и ближайших регионов. Уверен, оценят запуск движения раньше запланированного срока и наши поставщики, — отмечает Роман Кондраков.

Развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии построена в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам сенатора от Самарской области Андрея Кислова, подрядчики успешно выполнили задачу, поставленную губернатором Дмитрием Азаровым — открыть рабочее движение с опережением сроков.

— При этом удалось обеспечить высокое качество транспортного объекта. Теперь добраться из одного места в другое на территории Самары будет намного быстрее, удобнее и безопаснее, — сказал Андрей Кислов.

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