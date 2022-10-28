В Самаре выносят коммуникации на перекрестке улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой в зоне метростроя

В ноябре работы планируется продолжить до улицы Первомайской. Фото: администрация Самары

В зоне строительства новой станции метро «Театральная» в районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой идет переустройство ливневой канализации, водопровода и кабельных линий.

— Уже уложили более 30 метров новых труб диаметром 1400 мм, выносятся телефонный и электрический кабели, ведется устройство футляров, — сообщает администрация Самары.

В ноябре работы планируется продолжить до улицы Первомайской. Для этого утвердят новую временную схему движения и частично откроют соседние улицы, где сейчас действуют ограничения. Оставят свободной одну полосу Ново-Садовой на въезд в город со стороны Первомайской.

А для будущего строительства водопроводной камеры на осевой улицы Вилоновской в ближайшее время разместят дорожные знаки для ограничения парковки на улице Рабочей. Там будет работать эвакуатор. Перекрытие потребуется и для выноса инженерных коммуникаций на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской.

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