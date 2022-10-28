Для строительства новой станции самарского метро выдали разрешение на закладку котлованов

Закрытый способ позволит выполнить работу быстро и эффективно. Фото: Самарский метрополитен
Главная городская экспертиза выдала положительное заключение на закладку стартовых котлованов, необходимых для строительства новой станции метро «Театральная».
— Они предназначены для организации проходки перегонных тоннелей закрытого способа работ от станции «Алабинская» до станции «Театральная». Такой способ позволит выполнить работу быстро и эффективно, — сказали эксперты Главгосэкспертизы России.
Работы будут выполняться посредством проходческого комплекса. Положительные заключения выданы по тем этапам подготовки территории строительства, которые включают устройство части котлована станции «Театральная» и котлована для прокладки тоннеля под улицами Самарской и Ново-Садовой на пересечении с Полевой.
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