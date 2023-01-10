Стало известно, когда полностью откроют движение по ул. Ново-Садовой в Самаре

Специалисты раскопали котлован глубиной 3,5 метра / Фото: РКС-Самара

В Самаре продолжается ликвидация коммунального ЧП в районе Постникова оврага. Специалисты ресурсоснабжающей компании рассказали, какие работы еще предстоит выполнить аварийным бригадам, прежде чем полностью открыть движение по улице Ново-Садовой.

Напомним, порыв на трубе диаметром 400 мм произошел вечером 9 января 2023 года. Из-за этого одна из главных магистралей города оказалась затоплена. Сотрудники «РКС-Самара» оперативно откачали воду и отключили поврежденный участок. Также они провели переключение, благодаря которому жители ближайших домов остались с водой.

Необходимо заменить участок трубы длиной 3 метра / Фото: РКС-Самара

Специалисты работали всю ночь. К утру 10 января 2023 года они разрыли котлован глубиной 3,5 м и демонтировали кусок трубы. Теперь им предстоит заменить участок водовода длиной около 3 м.

В ресурсоснабжающей компании отмечают, что наледь с дороги убрали. Движение автобусов восстановили. Однако проезжая часть по направлению из центра города по-прежнему сужена. Полностью открыть проезд по участку планируется после окончания ремонтных работ и проведения благоустройства.

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