Телемост между бойцами СВО и их родственниками в Самаре хотят провести 11 января 2023 года

Сегодня с самарскими военными должен встретиться губернатор Дмитрий Азаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 11 января 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь отправился в Ростов-на-Дону. В рамках рабочей поездки он намерен встретиться там с бойцами, которые попали под удар ВСУ в Макеевке в новогоднюю ночь.

- Сегодня Дмитрий Азаров работает в Ростовской области. Губернатор, как и обещал родственникам военнослужащих, встречается с нашими защитниками из 1444 полка, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что уже скоро бойцы смогут пообщаться со своими родными и близкими. Сегодня планируется провести телемост с Самарой.

Напомним, трагедия в Макеевке произошла в первые минуты 2023 года. Под обстрел ВСУ попало здание, где временно размещались российские бойцы, в том числе из Самарской области. По данным Минобороны РФ, в результате случившегося погибли 89 человек. Десятки получили ранения. Сначала военные находились в ростовском госпитале, но затем часть из них перевезли на лечение в Самару.

Насколько известно, несколько самарских военных проявили себя как настоящие герои. Они помогали вытаскивать раненых из здания, оказывали им первую помощь до приезда медиков. Шестерых бойцов хотят наградить орденом Мужества. Ранее «КП-Самара» публиковала историю одного из солдат, который помогал спасать товарищей в Макеевке.

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