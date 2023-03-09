В Самаре объединяют судебные дела жильцов, выселяемых из зоны строительства метро

Самарцы потребовали предоставить им помещение по программе переселения из аварийного фонда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары объединил дела жильцов аварийного дома, который изымают в связи со строительством станции метро «Театральная». Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Выселяемым самарцам предложили по 162,9 тысячи рублей за долю каждого. А жильцы обратились в суд, где потребовали предоставить им помещение по программе переселения из аварийного фонда.

Однако региональный минстрой обратился в суд с иском о принудительном прекращении права собственности с выплатой возмещения в указанном размере. Если он будет удовлетворен, то в течение 14 дней жильцам дома перечислят средства, и они должны будут за три дня съехать.

В итоге все дела жильцов деревянного аварийного дома объединили в одно производство, хотя одна из сторон возражала, предлагая взамен приостановить одно дело до рассмотрения другого. Но по мнению суда, объединение поспособствует правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела.

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