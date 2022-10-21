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Общество21 октября 2022 12:34

В Самаре жители домов, попавших в зону строительства метро, могут улучшить свои жилищные условия

Сделать это позволит новый документ, принятый региональным правительством
Ирина СИНЕГУБОВА
Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения.

Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения.

Фото: администрация Самары

В Самаре утвердили новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Проект закона позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади людям, которые проживают в муниципальных домах в зоне расселения. Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения. Новый документ позволит самарцам улучшить жилищные условия.

Многие квартиры в этих кварталах не соответствуют современным нормам. Чтобы дать возможность заехать в квартиру, которая по площади соответствует им и учесть интересы людей, приняли дополнительное решение.

— Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНИПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень мы и установили как базовый, — отметили в региональном правительстве.

Ранее, Дмитрий Азаров поручил фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме разработать законопроект, которые защитит людей, попавших под переселение из-за строительства метро, и поможет улучшить их жилищные условия.

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