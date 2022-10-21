В Самаре жители домов, попавших в зону строительства метро, могут улучшить свои жилищные условия

Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения.
Фото: администрация Самары
В Самаре утвердили новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
Проект закона позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади людям, которые проживают в муниципальных домах в зоне расселения. Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения. Новый документ позволит самарцам улучшить жилищные условия.
Многие квартиры в этих кварталах не соответствуют современным нормам. Чтобы дать возможность заехать в квартиру, которая по площади соответствует им и учесть интересы людей, приняли дополнительное решение.
— Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНИПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень мы и установили как базовый, — отметили в региональном правительстве.
Ранее, Дмитрий Азаров поручил фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме разработать законопроект, которые защитит людей, попавших под переселение из-за строительства метро, и поможет улучшить их жилищные условия.
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