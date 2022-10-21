В Самаре жители домов, попавших в зону строительства метро, могут улучшить свои жилищные условия

Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения. Фото: администрация Самары

В Самаре утвердили новые нормативы предоставления жилья при расселении в связи со строительством новой станции метро «Театральная». Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Проект закона позволяет увеличивать гарантии по предоставлению жилплощади людям, которые проживают в муниципальных домах в зоне расселения. Раньше предусматривалось, что жильцам таких домов будут предоставлять равноценные жилые помещения. Новый документ позволит самарцам улучшить жилищные условия.

Многие квартиры в этих кварталах не соответствуют современным нормам. Чтобы дать возможность заехать в квартиру, которая по площади соответствует им и учесть интересы людей, приняли дополнительное решение.

— Сегодня минимальная площадь однокомнатной квартиры по СНИПам составляет 28 кв. м. Именно этот минимальный уровень мы и установили как базовый, — отметили в региональном правительстве.

Ранее, Дмитрий Азаров поручил фракции «Единая Россия» в Самарской губдуме разработать законопроект, которые защитит людей, попавших под переселение из-за строительства метро, и поможет улучшить их жилищные условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два щита пойдут навстречу друг другу: власти рассказали, как будут строить станцию метро «Театральная» в Самаре

Станцию метро «Театральная» в Самаре копать сразу с двух сторон (подробности)

Собственники изымаемых для метро «Театральная» квартир не спешат с ними расставаться. И этому есть причина

В Самаре подписано только 15% соглашений об изъятии домов для строительства метро «Театральная» (подробности)

В Самаре проведут консультации для жильцов расселяемых из-за строительства метро домов

Опытные юристы расскажут обо всех нюансах как на собраниях, так и индивидуально (подробности)

Глава Самары встретилась с жителями дома по Галактионовской, попадающего под расселение

Остро был поставлен вопрос выплаты компенсаций (подробности)

Самарцам, попавшим под расселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилусловия

Дмитрий Азаров поручил депутатам разработать соответствующий законопроект (подробности)

Председатель СК России поручил проверить, нарушены ли права жителей из-за строительства метро в Самаре

Люди переживают за оценку стоимости жилья (подробности)

Для строительства новой станции метро в Самару приедут специалисты из Москвы

Они займутся проходкой самарского метро (подробности)

Дополнительную выплату получат жители, попавшие под расселение из-за строительства метро в Самаре

В губдуме приняли поправки в областное законодательство (подробности)