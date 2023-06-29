Число жертв страшного ДТП с минивэном в Самарской области возросло до семи

Правоохранители продолжают разбираться в деталях смертельной аварии Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области выросло число жертв ДТП с легковушкой и минивэном, которое произошло на границе с Казахстаном. В больнице скончался один из пострадавших. Об этом в четверг, 29 июня 2023 года, сообщили «КП-Самара» в региональном Минздраве.

– В настоящее время под наблюдением медиков находятся семеро пострадавших. Четыре пациента – в тяжелом состоянии, еще трое – средней тяжести. Один пострадавший скончался от тяжести полученных травм, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 27 июня 2023 года на 109 км трассы А-300 в Самарской области. Водитель Hyundai Elantra выехал на встречку и врезался в минивэн Honda Stepwgn. В результате случившегося погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, а также пассажир Honda. Все они были иностранцами. В больницу госпитализировали восемь человек. К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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