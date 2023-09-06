Обвиняемому в жестом убийстве выброшенной из авто самарчанки продлили арест

Обвиняемым по делу о зверском убийстве самарчанки проходит 21-летний уроженец Таджикистана Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарский районный суд продлил меру пресечения 21-летнему уроженцу Таджикистана, которого подозревают в убийстве 34-летней Екатерины Карась. Его еще на месяц отставили в СИЗО.

— Рассмотрено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Гиесджонзоду Амирхамзе. Обвиняемому в убийстве женщины на месяц продлен срок содержания под стражей — то есть до 3 октября 2023 года включительно, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Екатерину Карась — бывшую жену сына якутского миллионера — убили вечером 3 июля 2023 года. Ей перерезали горло и выбросили из собственной машины на улице Водников. Автомобиль потом нашли в другой части города. А подозреваемого — в Татарстане, где он зарегистрирован в селе Левашово. Он возвращался на такси домой.

Насколько известно, самарчанка хотела продать свою машину и разместила объявление в сети. Молодой человек связался с ней под видом покупателя.

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