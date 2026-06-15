Многие окна в доме выбиты, стены покрывает копоть Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Утром 15 июня в Самаре продолжили ликвидировать последствия страшного пожара в жилой многоэтажке на улице XXII Партсъезда. По предварительным данным, вечером 14 июня там произошел хлопок газа, что и привело к пожару.

Утром 15 июня в Самаре продолжили ликвидировать последствия страшного пожара Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Появились новые фото и видео с места пожара на улице XXII Партсъезда в Самаре. Видео: Анастасия Семдянова

Поздним вечером открытое горение ликвидировали, но ночью работы на месте ЧП приостановили из-за угрозы обрушения конструкций здания.

Двор дома усыпан обломками Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Из дома еще идет дым, передает корреспондент «КП-Самара» с места происшествия. Там работают сотрудники полиции, МЧС, следователи. Многие окна в доме выбиты, стены покрывает копоть, а асфальт усыпан обломками. Территорию рядом с домом уже начали убирать, судя по всему, это инициатива местных жителей.

На месте ЧП работают полиция и МЧС Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В результате пожар погибли два человека, по словам соседей, это 75-летняя пенсионерка и ее 51-летняя дочь. 12 человек пострадали: пятеро, в том числе двое детей, попали в больницу, еще семерым оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Заведено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели двух и более лиц по неосторожности.

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