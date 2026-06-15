До двух человек выросло число погибших в пожаре на ул. 22 Партсъезда в Самаре

По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Число жертв страшного пожара на улице 22 Партсъезда в Самаре, который произошел вечером 14 июня, выросло. Сначала сообщалось, что погибла 51-летняя женщина. Но позже в СК уточнили, что в пожаре погибли два человека.

«По предварительным данным, 14 июня 2026 года произошел хлопок бытового газа в многоквартирном доме, в результате которого загорелись жилые помещения», – уточнил пресс-служба ведомства.

Пять пострадавших после пожара попали в больницу, среди них есть двое несовершеннолетних. Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Заведено уголовное дело по признакам состава преступления о нарушении правил пожарной безопасности, которое привело к смерти двух и более лиц по неосторожности.

После пожара возникла угроза обрушения дома. Повреждены 24 квартиры, для жильцов дома организовали пункт временного размещения на базе школы №163.

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