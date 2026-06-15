В Самаре обследование дома после взрыва приостановили из-за угрозы обрушения

Техника для разбора завалов выделена. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре дом № 20 на улице XXII Партсъезда, где произошли взрыв и пожар, находится под охраной полиции до окончания следственных действий. Утром специалисты начали его обследование, но работы пришлось приостановить. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Специализированная организация и управляющая компания приступила к обследованию дома. Техника для разбора завалов выделена. Однако нельзя исключить угрозу обрушения внутри пострадавшего подъезда, поэтому работы приостановили до особого разрешения спасателей», – рассказал мэр.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. После ЧП заведено уголовное дело.

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