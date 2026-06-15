Губернатор Федорищев прокомментировал взрыв газа и пожар в доме в Самаре

Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим. Фото: канал МАХ Вячеслава Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и близким жителей дома № 20 на улице XXII Партсъезда, погибших при взрыве и пожаре. ЧП глава региона прокомментировал в ходе оперативного совещания в правительстве региона 15 июня.

«Прошу министерство ЖКХ и ресурсоснабжающие организации при необходимости подключаться. С одной стороны, у нас много жалоб от жителей на отключение газа для профилактической работы, а с другой, такая очень серьезная трагедия. По моему поручению 14 июня был организован штаб. 16 июня в 9 утра проведем заседание штаба на месте происшествия. Прошу, чтобы уже был обеспечен доступ на площадку и чтобы началась работа по оценке ущерба и состояния дома», – сказал Федорищев.

Также губернатор поручил оказать помощь пострадавшим. Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Обследование дома и разбор завалов приостановили из-за угрозы обрушения. После ЧП заведено уголовное дело.

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