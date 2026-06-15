Техническое обследование дома после взрыва газа завершат в Самаре до 19 июня

Будет принято решение о дальнейшем восстановлении либо расселении дома. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В понедельник, 15 июня, вечеру в Самаре возобновили аварийно-спасательные работы в доме № 20 на улице XXII Партсъезда, где произошли взрыв газа и пожар. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Сейчас там идет установка подпорных устройств, которые обеспечивают безопасную работу спасателей. Параллельно городские службы убирают территорию от обломков и мусора», – рассказали в пресс-службе.

В городе организован штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. После завершения аварийно-спасательных работ будет проводиться техническое обследование строительных конструкций дома. Оно продлится до 19 июня, после чего состоится повторное заседание комиссии.

По результатам анализа будет принято решение о состоянии дома и дальнейшем его восстановлении либо расселении. Напомним, утром специализированная организация и управляющая компания начали обследовать здание, но работы пришлось приостанавит из-за угрозы обрушения.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда.

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