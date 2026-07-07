Суд по делу Тарховых в Самаре перенесли на 9 июля из-за неявки свидетелей

В страшном преступлении подозревают единственную внучку бывшего мэра Самары Екатерину Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре 7 июля проходило очередное судебное заседание по делу об убийстве Виктора и Натальи Тарховых. В страшном преступлении подозревают единственную внучку бывшего мэра Самары Екатерину.

Заседание длилось несколько часов, но потом его решили перенести на 9 июля, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда. Причина – неявка трех свидетелей, которых должны были опросить. Напомним, что 30 июня суд тоже перенесли, но из-за того, что второй подозреваемой Таисии Киселевой стало плохо, и она попала в медицинское учреждение. Сегодня пожилая женщина тоже жаловалась на самочувствие, ей вызывали скорую, но причин для госпитализации не было.

7 июля несколько свидетелей успели дать показания. Сосед рассказал о самочувствии Виктора Тархова незадолго до смерти. Женщина, которая купила у Тарховых дачу в Гранном, поделилась, что часть денег от продажи супруги хотели дать в качестве взятки за дочь. А Екатерина Тархова после убийства наняла грузчиков, чтобы вывезти мебель из квартиры бабушки и дедушки. Что еще происходило на заседании 7 июля, читайте по ссылке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал