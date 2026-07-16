Следующее заседание по делу об убийстве Тарховых пройдет в Самаре 21 июля

На заседаниях идет допрос свидетелей. Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Следующее заседание по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи пройдет в 10:30 во вторник, 21 июля. Это будет уже девятое слушание. На нем продолжится допрос свидетелей. Об этом передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

В ходе восьмого заседания удалось узнать о повторной проверке Таисии Киселевой, о поведении Екатерины после убийства, о поиске бочек, о загадке с домиком на турбазе. Один из приятелей Виктора вспомнил, как тот говорил про внучку: «Солнышко мое, кровинушка моя, на тебя вся надежда» и целовал ее фото в рамке.

Весь судебный процесс тянется долго. Сначала будут допрошены все 79 свидетелей, а только потом показания начнут давать сами обвиняемые.

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