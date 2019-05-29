2019-05-29T15:06:47+03:00
Происшествия

50 лет «строгача» на всех: обвиняемым в налетах на самарские банки и убийстве охранника запросили реальные сроки

В Самарском областном суде подходит к концу рассмотрение громкого уголовного дела банды Самсонова
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Преступники всегда врывались в банк в масках, скрывающих лицаПреступники всегда врывались в банк в масках, скрывающих лицаФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

До определения судьбы налетчиков на банки Самары осталось одно судебное заседание. Приговор по громкому уголовному делу планируют огласить 7 июня, а сегодня Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев узнали о наказании, которое для них запросил прокурор Александр Бритвин. В Самарском областном суде состоялись прения.

Гособвинитель в своем выступлении сослался на присяжных, которые признали всех троих виновными, а Шуваева посчитали заслуживающим снисхождения. Бритвин подробно останавливался на каждом вменяемом троице эпизоде, выступление длилось больше часа.

Больше всех «досталось» Виктору Самсонову, которого правоохранители считают организатором преступной группировки. В его списке преступлений также разбои, незаконный оборот оружия и убийство охранника «Локо-Банка» Петра Стрельцова. Виктор сначала вину признавал, потом перед присяжными от признаний отказался, но на прошлых слушаниях снова дал признательные показания, не согласившись только с тем, что его называют создателем банды.

— По совокупности преступлений прошу назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафа 400 тысяч рублей. В срок зачесть время, которое Самсонов уже провел в СИЗО — с 17 октября 2017 года, — заявил представитель надзорного ведомства.

В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

Дмитрию Климову — по версии следствия, участнику 4 разбойных нападений — потребовали назначить 18 лет «строгача» и 300 тысяч штрафа. Дмитрий признательных показаний не давал никогда, более того, утверждает, что после задержания их из него пытались выбить силой. Ничего не признает он и сейчас.

Александр Шуваев — брат Самсонова — сейчас находится под домашним арестом. За переделку и незаконный оборот оружия, а также пособничество Виктору в последнем налете на «Локо-Банк» — Шуваев приходил туда изучить расположение видеокамер и уничтожил пистолет, из которого застрелили Стрельцова — Александру запросили 10 лет колонии строгого режима и 120 тысяч штрафа.

Также Бритвин попросил удовлетворить иски потерпевших, наложить арест на добытое незаконным путем имущество злоумышленников, а также выполнить остальные процессуальные моменты.

У банды изъяли серьезный арсенал оружия

У банды изъяли серьезный арсенал оружия

Адвокаты подсудимых выразили мнение, что их клиентов не нужно наказывать слишком строго. У всех есть дети, характеризуются мужчины удовлетворительно, у Самсонова и Шуваева болеет мама. Юристы Виктора попросил учесть, что тот во всем сознался и выразил готовность возместить затребованные иски. Заступница Климова сказала, что Дмитрия и вовсе нужно оправдать, так как ничего, кроме косвенных доказательств и показаний других обвиняемых, на него не указывает. В свою очередь Василий Гурко, представляющий интересы Александра Шуваева, считает, что его подзащитный заслуживает условного срока.

Федеральный судья Михаил Кондаков назначил продолжение процесса на 7 июня. Именно в этот день он планирует вынести обвинительный вердикт. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Не хочу сидеть с ним в одной камере»: обвиняемый в нападениях на банки Самары попросил судить его отдельно от соучастника

Виктор Самсонов, которому вменяют создание преступной группировки, на прошлой неделе напал на девушку-конвоира, возможно, поэтому Дмитрий Климов и обратился к судье (подробности)

На иномарки и курорты заработал сам! Обвиняемый в убийстве охранника "Локо-Банка" заявил, что он не преступник

Виктор Самсонов рассказал присяжным, что признал свою вину под давлением силовиков, на самом деле в самарские банки он заходил исключительно для выполнения операций с валютами (подробности)

«Он напомнил Фредди Крюгера, настолько страшный»: сотрудница «Локо-Банка» вспомнила, как грабитель убил охранника в их офисе

69-летний Петр Стрельцов, которого расстрелял преступник в маске, перенес операцию и перед смертью успел поговорить с женой и дочерью (подробности)

«Пахнет ли у вас газом?»: сотрудница «Локо-Банка» рассказала, как банда Самсонова впервые напала на их офис в Самаре

Елена Бузина была в офисе «Безымянки» ведущим специалистом, именно она летом 2016-го встретила на своем рабочем месте вооруженных преступников (подробности)

«Давай деньги или я всех убью!»: Банда, грабившая самарские банки, готовилась к налетам в квартире главаря

В Самаре суд присяжных начал рассматривать дело группировки Виктора Самсонова, которой вменяют пять разбойных нападений, незаконный оборот оружия и убийство охранника Петра Стрельцова (подробности)

Кого арестовали за убийство охранника банка в Самаре и другие преступления?

Как выяснила «КП-Самара», не все подозреваемые признают то, что им вменяют. Некоторые даже заявляют о насилии и давлении [фото, видео] (подробности)

В Самаре хотят наградить охранника, который погиб, защищая сотрудниц банка

«КП» Самара» стали известны эксклюзивные подробности дерзкого налета на «Локо-Банк» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Готовил еще один взрыв?»: В Петербурге за бомбу, сдетонировавшую возле войсковой части, задержали школьного учителя
Педагог ОБЖ был полковником в отставке. По одной из версий, он мстил начальнику за свое увольнение, которое произошло после самоубийства одного из офицеров
Проклятье курсантов МВД: В Беларуси второй год пропадают милиционеры, позже их находят мертвыми в лесу
Смерть лейтенанта, в которой была замешана черная «Волга» из Петербурга, списали на суицид. При том, что труп силовика был в наручниках, а его одежда сожжена. До этого такой же загадочной смертью умер другой милиционер - его однокурсник
Новости 24
В Самаре из-за провала асфальта на Ново-Вокзальной изменили движение трамваев № 7 и 19
«Пусть сами скидываются на ремонт «МТЛ Арена 2»: самарские СМИ приняли ответ фейка за слова Виталия Мутко
Самарцы принесли в полицию более 8 тысяч боеприпасов и 19 стволов
Квартиры в «Кошелеве» признали одними из самых дешевых в России
В Самаре на Ново-Вокзальной прямо посреди дороги появился «кратер»
Жителя Сызрани который дважды воткнул охотничий нож в знакомого, отправили в колонию
Билайн предлагает флагманы Samsung с ежегодной заменой на новую модель и экономией до 40%
В Самаре жители нескольких домов в Промышленном районе остались без холодной воды
Очевидцы: в Самаре водитель «Оки» умер после ДТП
В Новой Самаре открыты продажи квартир в ипотеку от 5%
В Кинеле пьяный водитель «Гранты» не удержался на дороге и влетел в опору ЛЭП
В последние дни мая Самарскую область захватит 32-градусная жара
В Самаре перенесут остановку с пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
В Самаре суд оставил в силе решение о заочном аресте фигуранта дела о загрязнении «Дружбы»
В Самаре в подвале жилого дома «замуровали» нескольких котят
В Самаре парень ночью разбил дверь магазина и попытался стащить алкоголь
В Самарской области лось устроил забег за пожилой сельчанкой
В Самарской области стартовала работа по переселению людей из аварийно жилья
В Тольятти должник, не желая расставаться с машиной, «спрятал» ее на овощном рынке
В Сызрани мужчина «по ошибке» ограбил пенсионерку, перепутав ее дом с жилищем знакомого