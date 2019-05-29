50 лет «строгача» на всех: обвиняемым в налетах на самарские банки и убийстве охранника запросили реальные сроки

До определения судьбы налетчиков на банки Самары осталось одно судебное заседание. Приговор по громкому уголовному делу планируют огласить 7 июня, а сегодня Виктор Самсонов, Дмитрий Климов и Александр Шуваев узнали о наказании, которое для них запросил прокурор Александр Бритвин. В Самарском областном суде состоялись прения.

Гособвинитель в своем выступлении сослался на присяжных, которые признали всех троих виновными, а Шуваева посчитали заслуживающим снисхождения. Бритвин подробно останавливался на каждом вменяемом троице эпизоде, выступление длилось больше часа.

Больше всех «досталось» Виктору Самсонову, которого правоохранители считают организатором преступной группировки. В его списке преступлений также разбои, незаконный оборот оружия и убийство охранника «Локо-Банка» Петра Стрельцова. Виктор сначала вину признавал, потом перед присяжными от признаний отказался, но на прошлых слушаниях снова дал признательные показания, не согласившись только с тем, что его называют создателем банды.

— По совокупности преступлений прошу назначить ему наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафа 400 тысяч рублей. В срок зачесть время, которое Самсонов уже провел в СИЗО — с 17 октября 2017 года, — заявил представитель надзорного ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/621201" frameborder="0"></iframe> В Самаре разыскивают налетчика, который убил охранника банка.Михаил ГОРЮНОВ

Дмитрию Климову — по версии следствия, участнику 4 разбойных нападений — потребовали назначить 18 лет «строгача» и 300 тысяч штрафа. Дмитрий признательных показаний не давал никогда, более того, утверждает, что после задержания их из него пытались выбить силой. Ничего не признает он и сейчас.

Александр Шуваев — брат Самсонова — сейчас находится под домашним арестом. За переделку и незаконный оборот оружия, а также пособничество Виктору в последнем налете на «Локо-Банк» — Шуваев приходил туда изучить расположение видеокамер и уничтожил пистолет, из которого застрелили Стрельцова — Александру запросили 10 лет колонии строгого режима и 120 тысяч штрафа.

Также Бритвин попросил удовлетворить иски потерпевших, наложить арест на добытое незаконным путем имущество злоумышленников, а также выполнить остальные процессуальные моменты.

У банды изъяли серьезный арсенал оружия

Адвокаты подсудимых выразили мнение, что их клиентов не нужно наказывать слишком строго. У всех есть дети, характеризуются мужчины удовлетворительно, у Самсонова и Шуваева болеет мама. Юристы Виктора попросил учесть, что тот во всем сознался и выразил готовность возместить затребованные иски. Заступница Климова сказала, что Дмитрия и вовсе нужно оправдать, так как ничего, кроме косвенных доказательств и показаний других обвиняемых, на него не указывает. В свою очередь Василий Гурко, представляющий интересы Александра Шуваева, считает, что его подзащитный заслуживает условного срока.

Федеральный судья Михаил Кондаков назначил продолжение процесса на 7 июня. Именно в этот день он планирует вынести обвинительный вердикт. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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