«Ей угрожали»: популярные экстрасенсы выяснили, почему погибла самарская блондинка Лина Сторожева

Куча вопросов

Загадочная смерть 34-летней самарчанки Лины Сторожевой до сих пор вызывает кучу вопросов у всех, кто знаком с ее историей. 14 октября 2018 года она бесследно исчезла, а в феврале 2020 года была найдена мертвой — на козырьке подъезда собственного дома. Свою попытку разобраться в странной смерти предприняли экстрасенсы программы «Последние 24 часа», выходящей на телеканале НТВ.

Дело доверили иранцу Мехди Эбрагими Вафа и Николь Кузнецовой. Помогали им найти ответы самые близкие люди погибшей, которые до сих пор с трудом переживают произошедшее.

Вопросов действительно много. Среди ночи Лина куда-то выбежала из подъезда, потом вернулась и, судя по камерам наблюдения, больше не покидала дом.

— Я приехала, ее нету, телефон на зарядке, по нему всех обзванивать стала. Никто ничего не видел и не слышал, — рассказывает Любовь Яковлева, мама блондинки с трагичной судьбой.

Подруги девушки добавляют — правоохранители со служебными собаками обошли весь дом, проверили чердаки, подвалы и козырьки, но ничего не нашли.

Замешаны мужчины?

Расследование Мехди и Николь начали на кладбище, где похоронили Сторожеву. Они смогли угадать характер ее тяжелых травм и увидели, какой она была при жизни. Среди прочего ясновидящие угадали, что Лина воспитывала сына. Сейчас мальчик живет с бабушкой, он держит все проблемы в себе, мало общается с другими детьми и почти все время сидит дома.

Проблемы Сторожевой специалисты по сверхъестественному посоветовали искать в мужчинах, которые ее окружали.

— Ее бывший молодой человек. Он с гнильцой, брал деньги и не отдавал. Она искала деньги для него, сомнительного мужчины. Он имеет отношение к ее смерти, — выразила уверенность Кузнецова.

Мехди, Николь и близкие Лины Сторожевой проверили все версии ее гибелиФото: принтскрин видео.

— Другой состоятельный мужчина замешан, ему нужно было больше денег, это связано с работой. Может быть, ее шеф, — посчитал Мехди.

Каждый из популярных экстрасенсов поехал отрабатывать свою версию. Николь прямо перед дверью квартиры Игоря — так звали бывшего возлюбленного Лины — провела специальный обряд. Самого его дома не оказалось, а по телефон он был общаться не настроен.

— У них были болезненные отношения, он ее не любил, жестокий и холодный. Она жаловалась, искала любви, пыталась с ним расстаться, но потом они опять сходились, — рассказала Николь. — Но она искала деньги не для Игоря. Последние дни она была в состоянии безнадежности, боролась за всех, он виноват лишь в том, что не заметил ее состояние.

Она не нашла выхода

Мехди в свою очередь отправился на бывшее место работы Лины — контору по страхованию автомобилей. Именно руководитель этой фирмы, по мнению победителя «Битвы экстрасенсов», оказывал девушке внимание, хотел быть с ней.

Директора на месте не оказалось, а его сотрудники, узнав, кто к ним приехал в гости, в грубой форме выгнали иранца и его спутников. Впрочем, тот успел увидеть все, что ему нужно:

— Начальник не имеет отношения к ее гибели. Но здесь, на работе, произошли нехорошие вещи. Она провела какие-то махинации, чтобы заработать. Человек заметил, что его обманывают и стал ей угрожать. Ей нужны были деньги, чтобы он молчал. В обратном случае ее бы посадили.

Согласилась с Эбрагими Вафа и Николь. Мистические детективы пришли к выводу, что Лина все время искала деньги. Она ко всем обращалась, к бывшему мужу, к знакомым, но ей отвечали отказом.

— Сильный страх был по поводу страховки. Они приехали, был разговор — если не отдашь денег, сына накажем, посадим тебя... Она вернулась в подъезд, домой не зашла, — сказал Мехди.

Экстрасенсы пришли к выводу, что именно эта сомнительная ситуация со страховкой и стала причиной трагедии. Блондинка просто не нашла выхода. Разошлись они лишь в одном. Николь уверена — Лина сама сделала роковой шаг. Мехди озвучил, что она упала случайно.

Отметим, что окончательные выводы следователи еще не озвучили. Дело по статье «Убийство», возбужденное ранее, продолжается оставаться открытым. Как сообщили «КП-Самара» в СУ СК по региону, продолжается проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы, которая даст ответ — могла ли Сторожева свести счеты с жизнью.

"Последние 24 часа": Выпуск №6.Одно из самых загадочных преступлений современной России. Октябрь, 2018 г. Молодая мать бесследно исчезла из своей самарской квартиры, в которой в тот момент находился ее сын.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следователи: погибшая блондинка из Самары Лина Сторожева раньше уже пыталась покончить с собой

Правоохранители озвучили основную версию гибели 34-летней женщины, тело которой несколько месяцев лежало на козырьке подъезда (подробности)

«Она точно влипла в неприятности с деньгами»: в Самаре простились с Линой Сторожевой, погибшей при загадочных обстоятельствах

К сожалению, сомнений не осталось: таинственно исчезнувшая блондинка мертва. Но даже после похорон вопросов в истории таинственного исчезновения Лины слишком много (подробности)

«Общалась с начальством как и все»: коллега пропавшей в Самаре Лины Сторожевой рассказал, домогались ли до нее на работе

В городе продолжают искать загадочно исчезнувшую блондинку, зацепок у правоохранителей по-прежнему нет (подробности)

«Ничего не взяла, но историю в телефоне почистила»: в Самаре таинственно пропала красивая блондинка

Лина Сторожева на десять минут вышла из подъезда ночью, потом вернулась, но утром сын проснулся один дома [видео] (подробности)

«Шансов на то, что жива — все меньше»: в Самаре не могут найти следов загадочно исчезнувшей блондинки

Журналисты «Комсомолки» подключились к розыску Лины Сторожевой, осмотрели место ее пропажи и обратились за помощью к экстрасенсам (подробности)

Каждый день разные версии и ни одной зацепки: пропавшую блондинку Лину Сторожеву ищут по всей стране и не знают, жива ли она

Журналисты «КП-Самара» разбирались, как продвигаются поиски молодой мамы и есть ли вероятность, что она жива (подробности)

Убирали снег и наткнулись на труп: в Самаре тело пропавшей блондинки Лины Сторожевой нашли на козырьке ее подъезда

Сейчас правоохранители выясняют, как погибла женщина и может ли быть такое, что это не она [Видео] (подробности)