Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 мая 2020 года: никакого плато и жестокая правда от инфекциониста
Инфекционист из Самары рассказала, как отличить коронавирус от насморка, в регионе выросло количество зараженных, а также добавились две смерти от инфекции, а эксперты назвали самые эпидемиологически опасные места в регионе. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 22 мая 2020 года рассказываем и обсуждаем вместе.
Статистика корорнавируса в Самаре и Самарской области на 22 мая 2020 года
1740 случаев коронавируса зафиксировано в регионе
+74 новых случая заболевания зарегистрировали за 22 мая 2020 года
+54 человека выздоровели 22 мая 2020 года. 12 из них выписались с амбулаторного лечения, они болели бессимптомно или в легкой форме. Всего выздоровевших 539 человек
+2 человека умерли на 22 мая. Всего умерших от коронавируса 13 человек. Двое новых жертв - двое мужчин 48 и 45 лет. У одного были больные почки и ЖКТ, у второго - сердце и эндокринная система.
4585 тестов провели за сутки в регионе. Всего с самого начала пандемии провели 116 777 человек.
383 человека находятся под медицинским наблюдением.
Карта распространения коронавируса в Самарской области
Откровения самарского инфекциониста о коронавирусе
Журналист "КП-Самара" пообщалась с д.м.н. Ларисой Поповой и узнала, зачем нужна маска и как отличить COVID от насморка.
Вот самое главное:
- Хороший иммунитет не гарантирует безопасности
- Не все тесты говорят правду
- Обычный насморк не удивляет, а вот любые странные симптомы - повод обеспокоиться,
Подробности - в нашем материале.
А еще эксперты рассказали, где самые эпидемиологически опасные места Самарской области. Больше всего болеют не только в Самаре и Тольятти.
Ограничения и самоизоляция в Самаре на 22 мая 2020 года: что нового?
В Самарской области по-прежнему действуют ограничения и режим самоизоляции. Не работают кафе, рестораны, бассейны, развлекательные заведения, фитнес-центры. А вот многие магазины открылись и в парках уже можно гулять. Хотя фонтаны там так и не заработали.
Жители региона ждут снятие новых ограничений. Но пока Роспотребнадзор не разрешает. Коэффициент распространения заболеваемости по-прежнему 1,1, а это слишком много.
Пока что ограничения действуют до 25 мая. Последний звонок пройдет в августе, а ЕГЭ перенесли на 29 июня. Тогда школьники начнут сдавать экзамены. Но те, кто не хочет в вузы, получит аттестаты с оценками по итогам года.
Не везде хорошо соблюдают санитарные нормы. Например, выяснилось, что на ж/д вокзале не везде есть отметки на полу, чтобы люди не нарушали социальную дистанцию.
Помощь самарцам из-за коронавируса
Жителям региона продолжают оказывать поддержку. Правительство контролирует получение медиками федеральных выплат. А еще более полумиллиона детей в Самарской области получат федеральные меры поддержки. Выплаты по поручению Президента РФ составили 446,4 млн рублей.
Задать вопросы по выплатам можно по многоканальному телефону «горячей линии» контакт-центра отделения ПФР по Самарской области: 8 (846) 339-30-30.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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