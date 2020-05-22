Коронавирус в Самаре, последние новости на 22 мая 2020 года: никакого плато и жестокая правда от инфекциониста

Инфекционист из Самары рассказала, как отличить коронавирус от насморка, в регионе выросло количество зараженных, а также добавились две смерти от инфекции, а эксперты назвали самые эпидемиологически опасные места в регионе. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 22 мая 2020 года рассказываем и обсуждаем вместе.

Статистика корорнавируса в Самаре и Самарской области на 22 мая 2020 года

1740 случаев коронавируса зафиксировано в регионе

+74 новых случая заболевания зарегистрировали за 22 мая 2020 года

+54 человека выздоровели 22 мая 2020 года. 12 из них выписались с амбулаторного лечения, они болели бессимптомно или в легкой форме. Всего выздоровевших 539 человек

+2 человека умерли на 22 мая. Всего умерших от коронавируса 13 человек. Двое новых жертв - двое мужчин 48 и 45 лет. У одного были больные почки и ЖКТ, у второго - сердце и эндокринная система.

4585 тестов провели за сутки в регионе. Всего с самого начала пандемии провели 116 777 человек.

383 человека находятся под медицинским наблюдением.

Карта распространения коронавируса в Самарской области

Откровения самарского инфекциониста о коронавирусе

Журналист "КП-Самара" пообщалась с д.м.н. Ларисой Поповой и узнала, зачем нужна маска и как отличить COVID от насморка.

Вот самое главное:

- Хороший иммунитет не гарантирует безопасности

- Не все тесты говорят правду

- Обычный насморк не удивляет, а вот любые странные симптомы - повод обеспокоиться,

Подробности - в нашем материале.

А еще эксперты рассказали, где самые эпидемиологически опасные места Самарской области. Больше всего болеют не только в Самаре и Тольятти.

Ограничения и самоизоляция в Самаре на 22 мая 2020 года: что нового?

В Самарской области по-прежнему действуют ограничения и режим самоизоляции. Не работают кафе, рестораны, бассейны, развлекательные заведения, фитнес-центры. А вот многие магазины открылись и в парках уже можно гулять. Хотя фонтаны там так и не заработали.

Жители региона ждут снятие новых ограничений. Но пока Роспотребнадзор не разрешает. Коэффициент распространения заболеваемости по-прежнему 1,1, а это слишком много.

Пока что ограничения действуют до 25 мая. Последний звонок пройдет в августе, а ЕГЭ перенесли на 29 июня. Тогда школьники начнут сдавать экзамены. Но те, кто не хочет в вузы, получит аттестаты с оценками по итогам года.

Не везде хорошо соблюдают санитарные нормы. Например, выяснилось, что на ж/д вокзале не везде есть отметки на полу, чтобы люди не нарушали социальную дистанцию.

Помощь самарцам из-за коронавируса

Жителям региона продолжают оказывать поддержку. Правительство контролирует получение медиками федеральных выплат. А еще более полумиллиона детей в Самарской области получат федеральные меры поддержки. Выплаты по поручению Президента РФ составили 446,4 млн рублей.

Задать вопросы по выплатам можно по многоканальному телефону «горячей линии» контакт-центра отделения ПФР по Самарской области: 8 (846) 339-30-30.

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