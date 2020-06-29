Коронавирус в Самарской области, последние новости на 29 июня 2020 года: после ограничений прошел рок-концерт

В Самаре открыли парки, скверы и даже летние веранды кафе и ресторанов. Горожане сразу потянулись "на волю" и число тех, кто захотел "выйти в люди" превысило количество посадочных мест в самых популярных заведениях города. Кое-где даже образовались очереди.

О "наболевшем"

Тем временем число заболевших коронавирусом в регионе снова увеличилось – на сей раз на 62 человека за сутки. До этого область показывала тенденцию к снижению числа заболевших: 59 человек – 27 июня, 60 новых заболевших – 26 июня, 55 пациентов с COVID-19– 25 числа и 51 подтвержденный случай – 24 июня.

По данным оперативного штаба, 37 заболевших - это пациенты, поступившие в больницы с ОРВИ и пневмонией, 16 человек контактировали с ранее зараженными, а вот у 9 никаких симптомов не было вообще.

Теперь же с учетом последних данных общее число заболевших на утро 29 июня с начала пандемии в Самарской области достигло внушительной цифры: 4738.

Изменение ситуации с заболеванием COVID-19 в регионе выглядит сегодня таким образом.Фото: Яндекс

За сутки, по данным оперативного штаба, в регионе выздоровели 53 человека. Таким образом, общее число пациентов, которым удалось справиться с COVID-19 достигло 2629 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 1,66, в среднем по стране - 6,21. Коэффициент летальности в области - 1,12 , в стране - 1,43.

Праздник жизни

Из-за эпидемиологической ситуации в Самаре отменили "Рок над Волгой", который должен был прости на стадионе "Самара-Арена". Но вместо него в онлайн-формате прошел другой концерт - "Рок на Волге".

Музыканты в буквальном смысле играли на воде - чтобы оборудовать сцену, специалисты скрепили две баржи, водолазы проложили по дну Волги интернет-кабели, а музыканты несколько часов репетировали и настраивали звук.

Музыканты были рады прибыть "с корабля на бал", точнее, с карантина на баржуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Группы "Сплин" и "Би-2" можно было было увидеть на сайте "Рока на Волге" и в группах МТС в соцсетях. Концерту оказались рады не только жители всей страны, но и сами музыканты: Лева и Шура рассказали, что вот уже четыре месяца как соблюдают карантин, никуда не летают и поэтому уже порядком заскучали. Для Александра Васильева из "Сплина" путешествие в Самару позволило впервые покачаться на волнах Волги на барже. А ведущий концерта "Рок на Волге" - фронтмен "АукцЫона" Олег Гаркуша признал, что такой формат мероприятия - "забавный".

Дорогие читатели, а вы концерт смотрели? Делитесь своими впечатлениями от увиденного в комментариях!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Би-2" назвали Волгу самым ярким впечатлением за 4 месяца изоляции

Лева и Шура признались, что уже 3,5 месяца не летали на самолете (подробности)

Солист "Сплина" в Самаре впервые попал на баржу

В этом Александр Васильев признался во время выступления на концерте "Рок на Волге" (подробности)

Фронтмен АукцЫона Олег Гаркуша о "Роке на Волге": "Забавный формат. А куда деваться"

Олег Гаркуша стал ведущим уникального мероприятия (подробности)