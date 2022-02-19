Новости Самары за неделею на 19 февраля 2022

В Самаре жители оценивают высоту сугробов, а биатлонист Латыпов завершает выступление на Олимпиаде с тремя медалями

На этой неделе биатлонист Эдуард Латыпов, который начал заниматься спортом в Самарской области, завершил свои выступления на Олимпиаде в Пекине, заработав три бронзовые медали.

В Самаре уволили главу МП «Благоустройство», затем рекомендовали на пост заместителя главы Самарского района по ЖКХ, а в дальнейшем и вовсе объявили в розыск.

Об этих и других событиях – в нашей подборке самых важных и интересных новостей за неделю.

Биатлонист Латыпов завершил выступления на Олимпиаде в Пекине

Биатлонист Эдуард Латыпов завершил свои выступления на Олимпийских играх в Пекине, завоевав три медали. Он взял бронзу в смешанной эстафете, гонке преследовании и мужской эстафете. В последней сборная России имела все шансы на «золото», но Эдуард на последней стойке отправился на два штрафных круга и пришел на финиш лишь третьим. После такого Эдуард не сумел должным образом настроиться на масс-старт, где оказался лишь 19-м.

Борьба со снегом

В Самаре продолжают устранять последствия снегопада. Горожане недовольны качеством уборки снега и жалуются на ситуацию. Это привело к отставке Евгения Садовникова с поста главы МП «Благоустройство», которого, впрочем, сразу рекомендовали на должность заместителя главы Самарского района по ЖКХ, а в дальнейшем и вовсе объявили в розыск. Как сообщил в своем telegram-канале Александр Хинштейн, Садовникову предъявили обвинение по факту мошенничества в особо крупном размере в рамках расследования дела о мошеннических схемах при уборке снега. Экс-директор МП «Благоустройство» ушел из дома и отключил телефон, но затем явился в правоохранительные органы, где и был задержан. Между тем, самарцы измерили самые большие сугробы.

Вопрос со сменой управляющих компаний

В редакцию «КП-Самара» обратились жители сразу нескольких домов, которые пожаловались, что не могут сменить управляющие компании, несмотря на выигранные суды. Как выяснилось, подобные ситуации в Самаре возникают не редко, что во многом происходит из-за несовершенного законодательства. В дальнейшем самарский генерал предложил запретить заочное голосование при выборе управляющих компаний.

Что еще

Суд закрыл резонансное дело об убийстве Екатерины Пузиковой (Сокирской). По версии следствия, Алексей Рясков нанес молодой женщине 57 ударов топором, после чего она скончалась. В дальнейшем сам Рясков был обнаружен мертвым после ареста. По официальной версии, это было самоубийство. Дальнейшее движение дело зависело от желания родственников покойного доказать его невиновность. К такой мере прибегать не стали.

В Самаре завершили уголовное дело в отношении бывшего судьи Ивана Ежова. Ему назначили 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 млн рублей. По версии следствия, судья получил взятку, чтобы смягчить решение по уголовному делу, чтобы не назначать обвиняемому реальный срок, а лишь оформить штраф.