Прокуратура утвердила новое обвинительное заключение на "маньяка с ножом" из Тольятти

СЕГОДНЯ 11:08 2019-05-27T11:08:10+03:00

Артема Семенова обвиняют в нападениях на женщин в Автомобильной столице

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23 мая в Тольятти утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 22-летнего Артема Семенова, который в Автограде также известен как "маньяк с ножом". Парня обвиняют в 6 нападениях на женщин.

- Молодой человек нападал на женщин на улицах Автозаводского района Тольятти в вечернее время суток, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Жертву он выбирал случайно, в первых четырех случаях использовал нож для нанесения им удара по телу потерпевшей. Жертвами преступлений стали 6 женщин, ранее не знакомых обвиняемому, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района.

Первое преступление было совершено в феврале 2015 года, второе и третье – 29,30 ноября, три следующих – 1 декабря 2018 года. 3 декабря Семенов уехал в Москву, а уже 6 декабря его поймали на Казанском вокзале.

Интересно, что о нападении 2015 года Артем рассказала силовикам сам - после задержания. Потерпевшая его опознала, подтвердив, что именно этот человек нанес ей ножевое ранение 4 года назад.

Злоумышленник вину признал частично. Он не согласился с квалификацией трех преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Сейчас уголовное дело отправлено в суд Автозаводского района для рассмотрения по существу. За самое тяжкое из вменяемых Семенову преступлений предусмотрено наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU