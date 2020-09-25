Бывшего Росгвардейца Дмитрия Сазонова ждут в башкирской колонии строгого режима

Дмитрий Сазонов до последнего отрицал свою связь с ОПГ "Законовские" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Самарской области Дмитрий Сазонов отбывать наказание будет в исправительной колонии строгого режима №8 в Башкортостане.

- По моей информации, туда поступило его оперативное дело, это значит, что вскоре туда привезут и его самого, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" Олег Иванец - известный блогер, который отбывал наказание в той же колонии по делу о вымогательстве.

Напомним, в феврале Дмитрия Сазонова признали виновным в получении взяток от ОПГ "Законовские" и от директора фотостудии "Арт-Инвест". По версии следствия, первые платили за решение проблем с деятельностью ЧОПа, вторые - за "спокойную" и монопольную работу в самарских роддомах. Суд приговорил Сазонова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 220 млн рубелей и запретом в течение 10 лет работать в правоохранительных структурах. Этот приговор он пытался обжаловать в Самарском областном суде, но наказание осталось прежним.

Согласно сведениям, которыми располагает Олег Иванец, в той же башкирской колонии, куда везут Сазонова, уже отбывают наказание бывший полковник ФСБ Сергей Гудованый, у которого в кабинете нашли 80 с лишним млн рублей, и экс-полицейский Иван Нещадимов, которого осудили за получение взяток от "песчаного торговца".

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