Суд над мертвым убийцей Екатерины Пузиковой стартует в Самаре 14 февраля 2022 года

История любви Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова закончилась трагедией

В понедельник, 14 февраля 2022 года, в Самаре стартует процесс по делу об убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой). Обвиняемым по нему проходит ее бывший муж-спортсмен Алексей Рясков, которого ныне тоже нет в живых. Заседание состоится в Ленинском районном суде.

Напомним, Екатерина Сокирская ранее была замужем за банкиром Дмитрием Пузиковым. Его убили в марте 2012 года. Он съел отравленное таллием пюре. В его гибели долгое время обвиняли супругу. Однако суд все-таки оправдал женщину. Вскоре она нашла новую любовь. Избранником Екатерины оказался спортсмен Алексей Рясков. Этот союз через некоторое время тоже распался.

В июле 2021 года 32-летнюю Екатерину Сокирскую нашли убитой в собственной квартире. Преступник нанес ей не менее 57 ударов топором и другими предметами. По подозрению в убийстве задержали бывшего возлюбленного женщины. Он незадолго до ее гибели опубликовал в соцсети видео, на котором рассказывает о взятках, которые якобы давали за оправдание Екатерины. Алексея Ряскова отправили под арест. Однако через две недели он умер — покончил с собой в тюремной больнице.

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