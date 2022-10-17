Возле перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой начали переустройство инженерных коммуникаций

Для переустройства водовода на место строительства завезли пластиковые труб. Фото: администрация Самары

В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций для строительства новой станции метро «Театральная».

— Уже идет разработка траншеи, демонтаж плафонов системы освещения и недействующих сетей. Запланированы работы по выносу «ливнёвки» и телефонного кабеля, — рассказали в администрации Самары.

Для переустройства водовода на место строительства завезли пластиковые трубы, которые под проезжей частью будут защищены футляром. Уже закончены работы на системе, которая обеспечивает отвод бытовых и ливневых стоков от соседних домов, а также театра оперы и балета. Там выполнили переподключение.

Для комфорта горожан сохранят зеленую зону на территории метростроя. Уже пересадили около 40 молодых деревьев. По завершении всех работ благоустройство будет полностью восстановлено.

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