Добровольцы «Самарского батальона» поблагодарили за всестороннюю помощь и поддержку

Бойцы пообещали с честью и достоинством выполнить свой долг перед Родиной. Фото: скриншот видео

Добровольцы «Самарского батальона» поблагодарили за оказываемые помощь и поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

— Хотим выразить благодарность от всего личного состава «Самарского батальона» за всестороннюю помощь. Она нам очень помогает, — поделились самарские бойцы.

Поддержка оказывается на разном уровне. Так, реготделение партии «Единая Россия» передало бойцам, участвующим в спецоперации, обмундирование и снаряжение. Оно включало 300 комплектов спецодежды.

Также было решено в 1,5 раза увеличить единовременную выплату военнослужащим. Они получают не 200, а 300 тысяч рублей. А волонтеры Самарской области передали батальону 450 теплых балаклав, 450 пар войлочных стелек и 40 саперных кошек.

— Мы с честью и достоинством выполним свой долг перед Родиной. Наша сила заключается в справедливости и правде. Огромное вам спасибо, — сказали добровольцы.

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