Движение по одной полосе улицы Ново-Садовой планируют открыть 5 декабря

До конца этого года специалисты должны закончить работы по разработке стартового котлована. Фото: администрация Самары

В понедельник, 5 декабря, с середины дня в Самаре планируется открыть движение по улице Ново-Садовой после оценки территории сотрудниками ГИБДД.

— До конца этой недели будет подготовлена локация для открытия одной полосы движения по Ново-Садовой, если следовать от улицы Первомайской к улице Полевой, на которую совсем скоро будет возможен правосторонний поворот, — рассказали в администрации Самары

До конца этого года специалисты должны закончить работы по разработке стартового котлована, креплению конструкций, устройству монолитного основания. В зоне строительства метро на улицах Ново-Садовой и Полевой идет заключительный этап переустройства инженерных коммуникаций в защитных футлярах.

Сейчас организуется устройство перекрытия одной из камер с восстановлением системы отведения лотков. Работники переключат водосток и водоснабжение, которое заработает по новым схемам.

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