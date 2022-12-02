Бетонирование стартового котлована началось на улице Галактионовской в Самаре

Сейчас идет первый этап бетонных работ, которые выполнены уже на протяжении 25 метров. Фото: администрация Самары

В историческом центре Самары завершается разработка стартового котлована, уже идет подготовительное бетонирование его основания со стороны улицы Вилоновской.

— Около 150 человек задействовано на строительных площадках в районе улицы Галактионовской и у перекрестка в границах улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой, — рассказали в городской администрации.

Сейчас идет первый этап бетонных работ, которые выполнены уже на протяжении 25 метров от торца забоя. Далее в направлении улицы Красноармейской специалисты продолжат делать «подбетонку», а также бетонирование для устройства разгрузочной плиты.

Таким образом, до конца этого года в планах специалистов выполнить весь объем задач по разработке стартового котлована.

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