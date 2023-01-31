В Самаре виновника пожара на Некрасовской обвиняют в причинении смерти по неосторожности

По уголовному делу проводятся следственные действия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре виновнику страшного пожара на ул. Некрасовской предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности женщине и ребенку. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, 11 января 2023 года огонь охватил 3-этажный жилой дом. В машине скорой помощи от отравления угарным газом умерла 5-летняя девочка, которую вынесли из квартиры, расположенной на втором этаже дома. Через несколько часов в доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, пожар произошел из-за неправильного использования нагревательного прибора 36-летним жителем дома, в результате чего воспламенилась горючая жидкость.

Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Адвокат же отметил, что его подопечный пытался согреться. В настоящий момент мужчина заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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