Глава Советского района Самары Бородин прокомментировал пожар на 22 Партсъезда

По предварительным данным, в доме произошел хлопок газа Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Вадим Бородин, глава Советского района Самары, прокомментировал пожар и взрыв в жилом доме на улице 22 Партсъезда, который произошел вечером 14 июня. Он работал на месте ЧП вместе с главой города Иваном Носковым. Дом является пятиэтажным, на первом этаже расположены магазин, почта, пункт выдачи маркетплейса. Всего в доме 64 квартиры, 24 из них получили повреждения. Есть угроза обрушения.

«В доме прописаны 139 человек», – сказал глава района.

По предварительным данным, в доме произошел хлопок газа, после чего квартиры загорелись. Погибли два человека, еще 12 получили травмы. Пятеро, в том числе двое детей. госпитализированы, остальным оказали медицинскую помощь на месте. Заведено уголовное дело. Для жителей пострадавшего дома развернули ПВР на базе школы №163.

Что еще известно о пожаре на данный момент, читайте по ссылке, тажке смотрите новые фото и видео с места ЧП.

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