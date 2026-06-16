Сетевой магазин пострадал при взрыве и пожаре в доме на XXII Партсъезда в Самаре

В магазине разрушен торговый зал, поврежден фасад торговой точки. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самаре серьезные повреждения получил сетевой магазин продуктов, расположенной на первом этаже дома № 20 на улице XXII Партсъезда, где произошли взрыв газа и пожар. Об этом сообщили представители «Магнита».

«В результате хлопка на втором этаже жилого дома разрушен торговый зал, поврежден фасад торговой точки. Во время ЧП в магазине не было покупателей, персонал не пострадал и смог самостоятельно покинуть помещение. После хлопка на втором этаже дома начался пожар, который распространился на другие этажи. Мы взаимодействуем со специальными службами и оказываем все необходимое содействие для установления причин произошедшего», – рассказали в пресс-службе сети.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Судьбу дома решит экспертиза, сейчас идет техническое обследование здания.

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