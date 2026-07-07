Людмилу и Екатерину Тарховых привезли в суд Самары 7 июля

Обе женщины выглядят уставшими и поникшими. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Во вторник, 7 июля, в Самарском областном суде проходит пятое заседание по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. На суд уже привезли их внучку Екатерину и дочь Людмилу. Об этом сообщает корреспондент «КП-Самара».

Обе женщины выглядят уставшими и поникшими. В заседании также смогла принять участие Таисия Киселева, которая в тот раз попала в больницу и пропустила прошлое по состоянию здоровья, из-за чего его пришлось отменить.

Напомним, 25 июня в Самаре прошло четвертое заседание. На нем стали известны новые подробности о взаимоотношениях в семье, ссорах из-за денег и сыне Екатерины. В этот же день крестная ребенка рассказала, как добивалась опеки над мальчиком и забирала его из детского дома после ареста Екатерины. В ходе заседания женщина не смогла сдержать слез, когда стала говорить о том, что крестника забрали. По ее словам, она успела привыкнуть к ребенку.

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