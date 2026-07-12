Жильцам дома № 20 на XXII Партсъезда направят почти 4 млн рублей в Самаре

Выплаты должны начислить в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. Фото: администрация Самары.

В 2026 году в Самаре жильцы дома № 20 на улице XXII Партсъезда после взрыва газа и пожара получат денежные выплаты. Их общий размер составит почти 4 млн рублей. Соответствующая информация представлена на сайте регионального правительства.

«Финансовая помощь оказывается в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации. На это предусмотрено 2 млн 5 тысяч рублей бюджетных ассигнований резервного фонда», – говорится в документе.

Еще 1 млн 838 тысяч рублей будут направлены пострадавшим в качестве единовременной материальной помощи. Выплаты должны начислить в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

Но в целом использовать бюджетные ассигнования резервного фонда необходимо до 31 декабря 2026 года. Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов.

Дом признали непригодным для проживания. Людей расселили, а на его месте хотят сделать общественное пространство. ЧС муниципального характера продолжает действовать в границах периметра здания.

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