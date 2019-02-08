Дешевый бензин и вода из воздуха: 5 изобретений самарских ученых, которые удивили всех

В современном обществе наука перестала быть прерогативой ученых и узкого круга интересующихся. Она вышла в массы, на большие и малые экраны – органично вписалась в сериалы и фильмы, завоевывая новую аудиторию. За новыми достижениями ученых интересно следить всем, открытия завораживают (от обнаружения сложной органики в окрестностях звезды до связи гибели индейцев и ледникового периода), а изобретения интригуют (подводные роботы, беспилотные грузовики, лазер, который передает звук).

Самарским ученым тоже есть чем удивить. В день науки, который в России отмечают 8 февраля, «КП-Самара» рассказывает о 5-ти изобретениях, которые удивили всех.

1. Изобретение, которое поможет сделать бензин дешевле

Что нужно любому автомобилисту, чтобы стать счастливее? Дешевый бензин. Эту утопию превратить в реальность удалось старшему научному сотруднику межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Евгению Александрову вместе с учеными из еще четырех стран.

Удешевить переработку нефтепродуктов без снижения качества можно, если прибегать к процессу адсорбционного разделения. Он гораздо дешевле, чем нагревать продукты, испарять и разделять по слоям. Однако для него нужно «специальное сито»: новые материалы с каркасной структурой, где «поры» строго заданного, подходящего под величину молекул вещества размера. Через ячейки будут проходить только нужные изомеры, таким образом можно разделить жидкости или газы сложного состава.

Однако ждать дешевого бензина в ближайшее время не стоит. Изобретение в процессе разработки.

2. Установка, позволяющая получать воду из горячего воздуха

Бедуины в пустынях могут быть спокойны, ученые из Самары запатентовали установку, которая позволяет получать воду из горячего воздуха. «Генератор вихря» закручивает ветер в поток, где воздух охлаждается до «точки росы» с помощью «вихревого холодильника». Из-за резкого перепада температур на стенках установки образуется конденсат, т.е. роса. Затем вся вода стекает в водосборник, а осушенный воздух уходит через трубу с вентилятором, попутно вырабатывая энергию для насоса.

- Это звучит парадоксально, но именно в сухом горячем воздухе пустынь и степей много воды. И автономная энергонезависимая установка «Вихревой родник» помогает сконденсировать ее в накопителе, - уверяет обладатель патента, профессор кафедры теплотехники и тепловых двигателей Владимир Бирюк.

3. Виртуальный мир для обездвиженных людей

Начать снова ходить обездвиженным, тяжелобольным людям помогут ученые из Самарского государственного медицинского университета. Только сначала в виртуальной реальности.

Изобретатели создали тренажер, который погружает больного в смоделированный компьютером мир. Пациент чувствует, как идет, ощущает прикосновение травы, слышит звук шагов. Такие тренировки, уверяют специалисты, ускоряют выздоровление в два раза.

4. Программа, которая повышает скорость обмена информацией и защищает ее от перехвата в интернете

NetTestBox 1.0 – программно-аппаратный комплекс, созданный как для обычных пользователей интернета. Ученые из Самары уверяют, он поможет увеличить скорость обмена информацией. В плюсе и провайдеры – комплекс сможет обнаружить информационную атаку и защитить от перехвата важную информацию.

- В России подобных систем мониторинга нет. NetTestBox 1.0 позволяет измерять одностороннюю задержку пакетов данных, в отличие от иностранных аналогов, которые фиксируют только двустороннюю задержку. Именно на основании значения односторонней задержки можно судить о выходе трафика за пределы России, - уверяет профессор кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета Андрей Сухов.

5. Лекарство для истощенной почвы

Средство, которое стимулирует истощенную почву к самоочищению и самовосстановлению без химикатов придумали ученые Самарского государственного технического университета. Оно называется «Живой источник плодородия» (или просто «ЖИП»).

- Нам удалось увеличить скорость образования гумуса - органического вещества почвы, которое содержит питательные вещества, необходимые высшим растениям - в десятки и даже в сотни раз, - рассказала магистрант СамГТУ Светлана Кутмина. - В итоге мы получили плодородную почву, на которой будут расти устойчивые, сильные, полезные, без нитратов растения.

Сейчас ученые думают, в какую форму лучше облачить лекарство для почвы – склоняются к капсулам с растворимой оболочкой.

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