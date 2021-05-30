Главные новости за выходные 29 и 30 мая 2021 в Самаре: дорогие бродячие собаки, странности “ковидной” статистики и соревнования “ЗаБег”

Поиск способов справиться со стаями бродячих собак - одна из самых актуальных тем на этих выходных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двигатели РД-107А/108А, произведенные на самарском ПАО «ОДК-Кузнецов», благополучно справились с выводом на орбиту ракеты-носителя «Союз-2.1б» и 36 британских спутников OneWeb.

После ужасного происшествия в Южном городе власти Самары определились с подрядчиком, который займется отловом бродячих животных. Эту работу доверили единственной организации, изъявившей желание взяться за нее, и называется она “Добрые люди”. За отлов 1776 собак и 130 кошек до конца декабря этого года им предложили 21 711 000 руб. То есть, почти 11,4 тыс. руб. за одно животное. Однако здесь не все так просто.

Администрация Самары подумывает начать штрафовать перевозчиков за несоблюдение интервалов движения общественного транспорта. Пока это лишь проект постановления. Но если примут, каждый день с несколькими срывами графика движения будет стоить перевозчикам 1600 штрафных рублей.

В субботу Сызрань вышла на второе место в Самарской области по динамике заболеваемости ковидом. За сутки в третьем по численности населения городе губернии коронавирусную инфекцию обнаружили у десятерых.

Региональные власти объяснили, почему каждый день в отчетах по Самарской области приводятся одинаковые цифры смертности от коронавируса — умирает якобы по 15 человек. Оказывается, в статистике указывают количество не летальных исходов, а подготовленных патанатомических заключений, подтверждающих COVID-19 в качестве причины смерти пациента. Кроме того, печальная “стабильность” в количестве погибших объясняется особенностями работы портала стопкоронавирус.рф.

30 мая в Самаре, как и еще в 84 городах России, состоялся полумарафон “ЗаБег”. В этом году для спортсменов выделили улицы в районе Солидарность Арены — в часы мероприятия они были недоступны для движения транспорта. Всего в самарском “ЗаБеге” участвовало почти 2,5 тыс. человек.

Жителям Советского района надоело мириться с нелегальной свалкой площадью почти в 7 га на берегу Самарки. На жалобы экоактивистов администрация района отреагировала оперативно. Там сообщили, что уже устраивают совместные с правоохранителями рейды в попытках обнаружить организаторов незаконного полигона.

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